Tunisie: Affaires étrangères - Soutien confirmé du département aux hommes d'affaires tunisiens

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, a pris part, lundi soir, à une réception organisée par le Tunisia-Africa Business Council (Tabc), en l'honneur des chefs des missions diplomatiques tunisiennes à l'étranger, et ce, en présence d'un groupe d'ambassadeurs africains accrédités en Tunisie ainsi que de plusieurs hommes d'affaires tunisiens actifs en Afrique.

Lors de son allocution prononcée à cette occasion, le chef de la diplomatie a salué l'initiative d'organiser cet événement, soulignant l'engagement du ministère, de ses services et des missions diplomatiques tunisiennes à l'étranger de soutenir et d'accompagner toutes les structures de soutien à l'économie, d'accompagner les femmes et hommes d'affaires tunisiens dans les opérations d'exploration des opportunités économiques disponibles à travers le monde.

Et ce, partant d'une conviction du ministère que les dimensions économique, culturelle et sociale ont besoin, plus que jamais, d'instruments efficients et opportuns permettant le soutien à l'économie nationale, la promotion de la destination touristique tunisienne, la multiplication des investissements, l'ouverture de nouveaux marchés pour les produits tunisiens et la promotion des opportunités offertes par le climat des affaires en Tunisie.

Ces objectifs nécessitent, d'après un communiqué du département, une approche innovante pour accélérer le rythme de la coopération entre les pays africains, en capitalisant notamment sur les opportunités offertes par l'adhésion à la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf) ainsi qu'au Marché commun de l'Afrique orientale et australe (Comesa) en tant que mécanismes efficaces pour réaliser l'intégration économique souhaitée dans l'espace africain.

De son côté, le président du Tunisia-Africa Business Council, Anis Jaziri, a salué le soutien continu dont bénéficie le Conseil de la part du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger ainsi que des missions diplomatiques tunisiennes à l'étranger. Un soutien concrétisé notamment par la contribution à l'organisation des éditions annuelles du Forum international de financement de l'investissement et du commerce en Afrique (Fita).

À cette occasion, les composantes de l'initiative «Le consortium tunisien pour le développement africain» (Tunisia Consortium for African Development-Tucad) ont été présentées, une initiative qui regroupe des entreprises tunisiennes spécialisées dans des secteurs clés tels que les infrastructures, l'énergie et les transports, désireuses de s'implanter sur les marchés africains à travers la concrétisation d'un programme de travail et différentes activités en coordination avec les services du ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, et ses missions diplomatiques afin de garantir le succès de cette initiative ambitieuse et répondre à ses exigences en termes d'encadrement et d'accompagnement.