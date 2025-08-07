Tunisie: TRANSTU et SNTRI - Grève des 7 et 8 août reportée

6 Août 2025
La Presse (Tunis)

Les syndicats de la Société des Transports de Tunis (TRANSTU) et de la Société Nationale de Transport Interurbain (SNTRI) ont décidé de reporter à une date ultérieure la grève initialement prévue pour les 7 et 8 août 2025.

La décision a été prise ce mercredi lors d'une réunion tenue au siège de l'Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT), en présence de Salah Eddine Essalmi, secrétaire général adjoint chargé du secteur des entreprises publiques, du secrétaire général de la Fédération Générale du Transport (FGT), Wajih Zaydi, ainsi que des membres du bureau exécutif de la centrale syndicale.

Les syndicats ont justifié ce report par la volonté de laisser une nouvelle chance au dialogue avec le ministère du Transport, après l'annulation des séances de conciliation prévues les 4 et 5 août par la Direction générale des conflits du travail.

Les représentants syndicaux ont exprimé leur vive préoccupation face à ce qu'ils considèrent comme un blocage injustifié du processus de négociation. Ils ont réaffirmé leur engagement à défendre les droits des agents du transport public, un secteur en proie à de nombreuses difficultés professionnelles et sociales.

La FGT a précisé que ce report ne signifie en aucun cas un abandon des revendications, mais traduit un sens aigu de la responsabilité syndicale. Elle appelle les autorités concernées à ne pas manquer cette opportunité et à reprendre les négociations sans délai afin de préserver la stabilité du secteur et assurer la continuité du service public.

