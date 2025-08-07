Tunisie: Étalages anarchiques - Enfin, Kairouan respire...

6 Août 2025
La Presse (Tunis)
Par Fatma Zaghouani

Cela fait plusieurs années que les étalages anarchiques des vendeurs à la sauvette ont envahi tous les quartiers de la ville de Kairouan.

On les trouve sur les grandes artères, à proximité des principaux marchés, devant les dispensaires et le cimetière «Koraïch», et même devant les lieux de culte...

Non seulement, ces vendeurs très agressifs occupent les trottoirs, mais ils s'approprient la chaussée et étalent leurs marchandises à même le sol sur des cartons, sans se soucier des véhicules et des bus qui ne peuvent plus se frayer un chemin et qui doivent emprunter d'autres voies plus dégagées...

Ce spectacle désolant d'un autre âge constitue un grand risque pour les piétons qui sont contraints de marcher au milieu de la chaussée, d'où les nombreux accidents enregistrés. D'où aussi la colère des citoyens face à ce laisser-aller et à cette insouciance grave de la part des vendeurs qui ne se rendent pas compte de la gravité de leur acte et qui continuent à défier la loi.

Notons dans ce contexte que des réunions ont eu lieu au siège du gouvernorat ayant regroupé les parties concernées (maire, gouverneur, police, société civile...) pour trouver une solution au mal ayant défiguré la Cité aghlabide.

Et c'est hier matin, vers 14 heures, que les agents municipaux et plusieurs responsables ont réussi à déloger tous les vendeurs à la sauvette installés depuis longtemps à l'avenue Beït-El Hikma, à la rue de Sfax et à la Cité Mohamed-Ali. Ils ont été autorisés à s'installer ailleurs, au niveau de la rue de Tlemcen, et ce, en attendant de leur aménager un espace adéquat...

D'où la joie des citoyens soulagés et pouvant enfin circuler normalement sur les trottoirs. Mais tout le monde espère que cette campagne du 4 août touche d'autres quartiers de la ville, surtout à la route de Haffouz, à la Mansourah et à la Rahba où les vendeurs à la sauvette continuent d'imposer leur loi non seulement aux habitants, mais aussi aux marchands détenteurs de patente qui sont autorisés à vendre leurs produits dans les marchés.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.