Tunisie: Festival maghrébin du couscous 2025 - 8e édition du 11 au 17 août à Tunis, Zarzis et Kairouan

6 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le couscous à l'honneur en Tunisie ! La 8e édition du Festival Maghrébin du Couscous se déroulera du 11 au 17 août 2025 dans trois villes tunisiennes : Tunis, Zarzis et Kairouan. L'événement réunira chefs, passionnés de gastronomie et pays maghrébins (Algérie, Maroc, Mauritanie) autour de ce plat emblématique inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO.

Un festival culinaire pour célébrer le couscous maghrébin

Organisé par les associations « Saveurs de Mon Pays » et « Couscous Academy », ce festival vise à valoriser le couscous en tant que patrimoine culinaire commun au Maghreb, et à mettre en lumière les produits du terroir tunisien.

Selon Latifa Khairi, fondatrice du festival, « le couscous est un symbole d'héritage et d'identité. Ce rendez-vous célèbre la richesse de nos traditions culinaires et leur rôle dans le développement du tourisme culturel. »

Programme du Festival Maghrébin du Couscous 2025

  • Tunis (avant-festival)
    • Couscous-débat à l'espace culturel Esskifa, place Romdhane Bey, dans la médina.
  • Zarzis
    • 11 août : Couscous B'Weld El Bhar, show animé par Latifa Khairi
    • 12 août : Karkar El 7hout Ya 3aroussa, animé par Hana Gharbi
  • Kairouan
    • 13 août : table ronde et concours de couscous au féminin, préparé par des femmes artisanes sous le thème « Graines au féminin »
  • Banlieue nord de Tunis
    • 16 août : soirées festives avec dégustations, shows culinaires, expositions artisanales et animations (de 19h à minuit)
    • 17 août : spectacle Elbouzidaya de Souad Chehibi, suivi d'un concert de Nejha Jamel (19h-00h)

