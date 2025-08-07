Tunisie: Festival maghrébin du couscous 2025 - 8e édition du 11 au 17 août à Tunis, Zarzis et Kairouan

Le couscous à l'honneur en Tunisie ! La 8e édition du Festival Maghrébin du Couscous se déroulera du 11 au 17 août 2025 dans trois villes tunisiennes : Tunis, Zarzis et Kairouan. L'événement réunira chefs, passionnés de gastronomie et pays maghrébins (Algérie, Maroc, Mauritanie) autour de ce plat emblématique inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO.

Un festival culinaire pour célébrer le couscous maghrébin

Organisé par les associations « Saveurs de Mon Pays » et « Couscous Academy », ce festival vise à valoriser le couscous en tant que patrimoine culinaire commun au Maghreb, et à mettre en lumière les produits du terroir tunisien.

Selon Latifa Khairi, fondatrice du festival, « le couscous est un symbole d'héritage et d'identité. Ce rendez-vous célèbre la richesse de nos traditions culinaires et leur rôle dans le développement du tourisme culturel. »

Programme du Festival Maghrébin du Couscous 2025