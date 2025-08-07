TUNIS — Le double champion du monde tunisien du 800 m et du 1500 m nage libre, Ahmed Jaouadi, a déclaré que l'accueil que lui a réservé mercredi le président de la République, Kaïs Saïed, ainsi que sa décoration du premier grade de l'Ordre national du mérite dans le domaine du sport, ont eu un impact significatif sur le plan moral et mental. Il a souligné que cette reconnaissance, émanant de la plus haute autorité de l'Etat, constitue un message fort d'encouragement à poursuivre l'excellence.

Dans une interview accordée à l'agence TAP, Jaouadi a affirmé que "cette marque d'estime présidentielle, ajoutée au soutien que j'ai reçu des différentes structures et institutions de l'Etat, m'investit d'une immense responsabilité : rester à la hauteur de cette confiance, persévérer sur la voie de l'excellence lors des prochaines échéances, et servir de modèle pour la jeunesse tunisienne".

Revenant sur son parcours et ses succès mondiaux, le nageur a tenu à rendre hommage à tous les entraîneurs qui l'ont encadré depuis l'âge de quatre ans, au sein de son club formateur, l'AS Marsa. Il a salué leur rôle fondamental dans la découverte et l'épanouissement de son talent, qui a positivement influencé le reste de sa carrière sportive.

"J'ai ensuite choisi de poursuivre mes études à Grenoble, en France, tout en développant mes performances sportives. J'ai rejoint le club de Martigues, où j'ai travaillé sous la direction du célèbre entraîneur Philippe Lucas. Grâce à un entraînement rigoureux, basé sur les standards internationaux, avec une charge de 85 km de nage par semaine, j'ai pu obtenir des résultats prometteurs, notamment au 800 m lors des Jeux olympiques. Je compte poursuivre mes efforts pour viser de nouveaux succès".

A propos de ses deux titres mondiaux remportés à Singapour, Jaouadi a précisé que sa réussite repose sur une concentration totale lors des épreuves et une gestion maîtrisée de la pression.

"Heureusement, tout s'est bien déroulé : j'ai décroché la première médaille d'or sur le 800 m, dont je suis particulièrement fier au vu du chrono réalisé. Puis j'ai enchaîné avec une deuxième médaille d'or sur le 1500 m, qui vient confirmer mes capacités sur cette distance, comme ce fut déjà le cas lors des Championnats du monde en petit bassin à Budapest, où j'avais pris un avantage psychologique sur mes concurrents".

Par ailleurs, le nageur tunisien a expliqué que son choix de ne pas participer à l'épreuve du 400 m nage libre à Singapour était une décision tactique prise en concertation avec le staff technique.

"Cela ne signifie pas que j'abandonne cette course. Au contraire, je pense à l'avenir participer aux épreuves du 200 m et du 400 m, ce qui nécessitera l'adoption de nouvelles techniques d'entraînement, adaptées à la nature de ces distances".

Evoquant sa participation aux Jeux olympiques de Paris 2024, Jaouadi a estimé que cette expérience a été déterminante dans sa carrière, d'autant plus qu'il n'avait que 18 ans à l'époque.

"J'ai eu l'honneur de disputer ma première finale olympique et de réaliser un résultat honorable face à des adversaires de très haut niveau. Les Jeux olympiques restent une compétition exceptionnelle, marquée par une pression particulière, différente de celle des championnats du monde".

Le nageur tunisien, aujourd'hui âgé de 20 ans, a été sacré champion du monde du 1500 m nage libre dimanche dernier, avec un temps de 14 min 34 s 41. Il avait quelques jours avant remporté l'or sur le 800 m nage libre, en 7 min 36 s 88.

A noter qu'Ahmed Jaouadi avait également été couronné champion du monde du 1500 m nage libre et médaillé de bronze du 800 m lors des Mondiaux en petit bassin à Budapest en 2024. Aux Jeux olympiques de Paris 2024, il avait terminé 4e du 800 m et 6e du 1500 m nage libre.