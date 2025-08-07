Sénégal: L'Assemblée nationale sénégalaise s'engage à coopérer avec le parlement de la province chinoise de Shandong

- L'Assemblée nationale du Sénégal a décidé d'entretenir une coopération parlementaire avec l'Assemblée populaire de la province chinoise de Shandong, a-t-on appris, mercredi, à Dakar, du président du groupe d'amitié Sénégal-Chine de cette institution sénégalaise, Mohamed Ayib Daffé.

"Nous avons discuté de plusieurs sujets de coopération d'intérêt mutuel : la coopération économique, institutionnelle, scientifique, culturelle et sportive, ainsi que la jeunesse", a dit M. Daffé en recevant la visite de parlementaires venus de cette province située dans l'est de la Chine.

Cette rencontre "va inaugurer la coopération entre les deux institutions", a ajouté le député sénégalais, également président du groupe parlementaire Pastef-Les patriotes (majorité).

Les deux institutions ont des opportunités à tirer de cette coopération dont les fondements ont été posés, selon lui, lors de la visite en Chine du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, les 3 et 4 septembre 2024, à l'invitation de Xi Jinping, son homologue chinois.

Le président du groupe d'amitié Sénégal-Chine à l'Assemblée nationale sénégalaise, Mohamed Ayib Daffé

Shandong est la seule province visitée par M. Faye lors de son séjour en Chine, selon Mohamed Ayib Daffé. C'est la preuve de "tout l'intérêt que le Sénégal accorde à cette province" d'une centaine de millions d'habitants, selon lui.

Shandong est une référence en matière de politique industrielle et de développement des infrastructures, a signalé M. Daffé, estimant que les autorités sénégalaises peuvent s'inspirer de son expérience pour la mise en oeuvre du programme "Sénégal 2050".

L'Institut sénégalais de recherche agricole est un partenaire de l'Institut de recherche sur l'arachide de la province de Shandong, selon le président du groupe d'amitié Sénégal-Chine de l'Assemblée nationale.

"La Chine est l'un des principaux importateurs de l'arachide produite au Sénégal", a-t-il dit, laissant entendre que les deux pays ont intérêt à travailler ensemble en matière de recherche agricole.

Fan Huaping, le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire provinciale de Shandong

Les deux institutions veulent aussi avoir des échanges culturels, selon Mohamed Ayib Daffé. "Shandong, une province historique, est le berceau du confucianisme. C'est une très grande opportunité de pouvoir développer une coopération culturelle avec cette province", a-t-il dit.

Fan Huaping, le vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire provinciale de Shandong, s'est réjoui de l'initiative des deux institutions parlementaires.

La province de Shandong est prête à mettre en oeuvre les initiatives prises par les deux chefs d'État en septembre dernier, lors de la visite de Bassirou Diomaye Faye en Chine, a-t-il assuré.