Sénégal: Kaolack - L'Inspection d'académie veut booster les résultats scolaires par les mathématiques et les sciences

Kaolack — L'Inspection d'académie (IA) de Kaolack (centre) a mis en place une stratégie visant à promouvoir les mathématiques, les sciences et les techniques pour inciter les élèves à embrasser les matières scientifiques afin de booster les résultats scolaires, a-t-on appris de son responsable, Samba Diakhaté.

"Ces dernières années, nous n'avions plus de distinctions au Concours général, mais, cette année, nous avons pu avoir trois distinctions. C'est parce que nous avons une équipe de travail pour la promotion de l'excellence, des mathématiques et des sciences, qui est en train de finaliser son plan d'action", a-t-il notamment dit.

Animant, mercredi, un point de presse consacré à l'analyse des résultats des examens scolaires pour l'exercice 2024-2025, l'inspecteur d'académie affirme, toutefois, que les séries scientifiques, notamment la S1 et la S2 se comportent "très bien", parce que les élèves y font de bons résultats.

Il estime que ces séries sont "accessibles" mais pour pousser les élèves à les fréquenter, il faut les préparer depuis les "petites classes".

"Pour les filières scientifiques, nous avons un taux de 62,75% et le lycée technique et professionnel El Hadji Abdoulaye Niass de Kaolack se distingue avec d'excellents résultats avec un taux de réussite de près de 86%, trois points de plus par rapport à l'année dernière", a-t-il fait savoir, soulignant que "plus de huit candidats sur dix" ont réussi à obtenir leur baccalauréat technique.

D'après lui, cette "tendance baissière" qui se dessine depuis quelques années s'explique par diverses raisons.

C'est ce qui a fait que les proviseurs de l'académie de Kaolack ont été invités à une analyse des résultats et sont plus que jamais engagés à mettre en place des plans d'action au niveau de leurs établissements respectifs qui devront venir, dès l'année prochaine, renforcer le projet d'amélioration des rendements de l'établissement.

"Ces plans d'action seront mis en oeuvre à partir de l'année prochaine, pour qu'à partir d'une contractualisation, chaque lycée, dans une approche inclusive et participative, essaie de booster davantage ses résultats", a assuré Samba Diakhaté.

Il a indiqué que le problème du privé, qui "sera encadré davantage", c'est que certains établissements ne sont pas tout à fait aux normes et ont des difficultés par rapport au personnel qualifié.

"A l'examen du BFEM, nous avons enregistré, pour l'année 2025, un taux de 81,53 %, avec une légère domination des garçons avec 82,58 % contre 80,70 % pour les filles", a rapporté M. Diakhaté.

En ce qui concerne le Certificat de fin d'études élémentaires (CFEE), l'académie de Kaolack a enregistré un taux de réussite de 70,25%. Pour ce qui est l'Entrée en sixième, le taux de réussite se situe à 89,13%.

Par rapport au baccalauréat, le taux de réussite se situe à 40,83%. Pour le public, ce taux est de 51,57 %, représentant plus de la moitié des élèves des lycées de la région de Kaolack, avec 429 mentions.

"Si nous prenons les candidatures du privé, celui confessionnel se porte très bien, puisque neuf candidats sur dix ont eu leur baccalauréat, contrairement au privé laïc où seulement un quart, soit 25% des candidats ont eu à obtenir leur baccalauréat. Cela mérite réflexion !", a fait remarquer l'inspecteur d'académie de Kaolack.

Pour les candidatures individuelles encadrées par le Centre académique d'orientation scolaire et professionnelle, Samba Diakhaté relève la même tendance, puisque 23% seulement ont réussi à cet examen qui leur ouvre les portes de l'enseignement supérieur. Le taux de réussite des candidatures individuelles non encadrées représente seulement 11,91%.