Sénégal: Les députés convoqués en séance plénière, le 18 août, pour l'ouverture de la session extraordinaire

Dakar — Les députés sont convoqués en séance plénière, lundi 18 août, à 10 heures, pour l'ouverture de la session extraordinaire parlementaire 2025, annonce un communiqué du président de l'Assemblée nationale, Malick Ndiaye.

Il ne précise pas les sujets dont discuteront les députés au cours de cette session extraordinaire.

Des projets de loi sur la transparence de la vie publique, adoptés lors du dernier Conseil des ministres, pourraient être examinés lors de cette rencontre.

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé la tenue de cette session parlementaire, lors de la présentation du Plan de redressement économique et social (PRES), vendredi dernier.

"Mesdames, messieurs, le redressement a commencé et se poursuit. Cette semaine, j'ai convoqué une session extraordinaire de l'Assemblée nationale pour le vote de quatre lois sur la transparence", avait dit M. Faye.

La session parlementaire devrait porter, donc, sur le PRES et les projets de loi relatifs à la création de l'Office national de lutte contre la corruption, à la protection des lanceurs d'alerte, à l'accès à l'information et à la déclaration de patrimoine.

"Cela fait une année que nous travaillons sur ces lois pour avoir un meilleur dispositif de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance", avait ajouté le président de la République.

Il a invité les Sénégalais à s'approprier ces lois qui seront des "remparts contre les prévarications de toutes sortes"'.