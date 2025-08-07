Sénégal: Lancement d'un Waqf agricole d'élevage de chèvres pour l'autonomisation des femmes rurales

Dakar — La Haute autorité du waqf (HAW) et l'ONG Heifer International Sénégal ont signé mercredi à Dakar, une convention de partenariat marquant le lancement du projet Waqf agricole public d'élevage de chèvres (WAPEC), une initiative visant à renforcer la souveraineté alimentaire et à améliorer les conditions de vie des femmes rurales.

Doté d'un budget global de 120 710 288 FCFA pour sa phase pilote, ce projet est cofinancé à 78% par la HAW et à 22% par Heifer International Sénégal, lit-on dans une note de la Haute autorité du Waqf transmise le même jour à l'APS.

Ce projet s'appuie notamment sur le système du "passage de don", un modèle solidaire qui consiste pour chaque bénéficiaire à remettre la première portée des chèvres reçues à une autre femme du groupement, créant ainsi une chaîne de solidarité durable, explique le texte.

"Il s'agit d'un mécanisme innovant qui permet d'inscrire l'entrepreneuriat rural féminin dans une dynamique de résilience communautaire", ont souligné les responsables de la HAW, lors de la cérémonie tenue au siège de l'institution en présence de responsables des deux structures partenaires.

Chaque groupement de vingt femmes recevra dix chèvres reproductrices et un bouc géniteur, assortis d'un accompagnement technique, de formations, de soins vétérinaires, d'équipements et d'aliments, ont indiqué les initiateurs.

La phase pilote sera déployée dans les départements de Podor (Saint-Louis), nord) et de Koungheul (Kaffrine, centre), deux zones identifiées comme "prioritaires" en raison de leur "vulnérabilité économique, de leur taux élevé de pauvreté et de leur faible accès aux services sociaux de base".

Prévu jusqu'au 31 décembre 2030, le Waqf agricole public d'élevage de chèvres "s'inscrit dans la vision Sénégal 2050 et dans les Objectifs de développement durable (ODD), notamment ceux relatifs à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire et à l'équité sociale", ont précisé les parties signataires.

Un dispositif annuel de suivi-évaluation est mis en place, avec une restitution des résultats dans un délai de dix jours après demande, afin de garantir l'impact et la durabilité du projet, ajoute la même source.

Structure rattachée au ministère des Finances et du Budget, la Haute autorité du waqf a pour mission de promouvoir et de réguler les waqf publics et privés au Sénégal, à travers la mobilisation de ressources au service des politiques sociales de l'État.

Active depuis 2007 au Sénégal, Heifer International oeuvre, pour sa part, dans la lutte contre la pauvreté rurale à travers des projets d'élevage durable basés sur l'approche participative du "passage de don".