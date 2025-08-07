Sénégal: A Thiobon, des centaines de jeunes entament le 'Boukout', l'entrée dans le bois sacré

Thiobon — Plusieurs centaines de jeunes de Thiobon, un village de la commune de Kartiack, dans le département de Bignona (sud), ont participé au "Boukout", rite consacrant l'entrée dans le bois sacré et symbolisant le passage à l'âge adulte en pays diola, a constaté l'APS.

Pendant plus d'une semaine, ce village du Blouf a vécu dans une effervescence particulière liée aux préparatifs de cet évènement qui survient quarante ans après le dernier "Boukout" organisé à Thiobon.

Les initiés, proches, habitants des villages voisins, invités et membres de la diaspora étaient tous mobilisés dès les premières heures de la matinée, mercredi 6 août.

L'événement a drainé des milliers de personnes, avec au rendez-vous des danses masquées et diverses démonstrations de bravoure, dans une grande ferveur et un enthousiasme populaire de très grande ampleur.

Il est 14 heures, l'heure de vérité, après cet exercice de démonstration très entraînant. Il faut maintenant se mobiliser pour accompagner les futurs initiés dans le bois sacré.

Ils se mettent à chanter, le reste de la foule suivant derrière. À une certaine distance de l'entrée du bois sacré, les femmes et les étrangers sont sommés de s'arrêter et de rebrousser chemin.

Les hommes jubilent pendant que les futurs initiés avancent et disparaissent dans le bois. C'est le moment tant attendu, si rêvé, le temps de la retraite.

"Ils seront pendant une semaine sans téléphone ni aucun moyen de contacter l'extérieur", explique un sage du village de Thiobon. "Le seul mot est le silence, le secret", a-t-il ajouté.

Le Boukout un moment crucial dans la vie des garçons

"Le Boukout forme des hommes de relève en leur inculquant des valeurs comme l'honnêteté, le courage et toutes autres valeurs qui permettent de bien se conduire en société", souligne le chef de village de Thiobon, Ibrahima Tamsir Mané.

Le "Boukout", a-t-il ajouté, représente pour la communauté diola l'occasion de transmettre ses valeurs, ses savoirs et ses responsabilités aux nouvelles générations.

Cette cérémonie "est un moment crucial dans la vie des jeunes garçons", en ce qu'elle marque le passage de la jeunesse à l'âge adulte. "Ce rituel ancestral, profondément ancré dans la culture, est bien plus qu'un simple événement", a ajouté M. Mané

Pendant des semaines, les jeunes initiés vont se retirer du monde, pour suivre un enseignement traditionnel, à l'abri des regards.

Cet événement constitue aussi un moment de retrouvailles, de fête et de renforcement des liens communautaires.

Le retour des initiés, signale le sage diola, "est célébré par de nombreux festins dans tout le village et par des soirées de séances de démonstration d'invulnérabilité".

"L'initié montre de quoi il est capable par des prouesses physiques parfois invraisemblables et des scarifications", a-t-il fait savoir.

Le "Boukout" avait officiellement démarré lundi soir à Thiobon, lors d'une cérémonie présidée par le ministre des Infrastructures et des Transports terrestres et aériens, Yankoba Diémé.

Des autorités administratives, des élus territoriaux et plusieurs personnalités avaient également pris part à la cérémonie.