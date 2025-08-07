Sénégal: Gamou de Tivaouane 2025 - La sécurité, priorité dans les préparatifs (gouverneur)

Thiès — Les questions sécuritaires seront mises en avant dans les préparatifs de la 123-ème édition du Gamou de Tivaouane, prévue en septembre, a annoncé mercredi, le gouverneur de la région de Thiès, Saër Ndao.

"Nous venons aujourd'hui confirmer l'engagement des chefs de service et celui de l'État du Sénégal à faire en sorte que cette année, le Mawlid se déroule dans d'excellentes conditions", a dit le chef de l'exécutif régional, lors d'une réunion préparatoire du Mawlid, célébrant la naissance du Prophète (PSL).

Tout en disant prendre en compte les "marges d'erreur" dans la planification des tâches prévues, le gouverneur a indiqué avoir ordonné la tenue de réunions de proximité par certains services.

"C'est pourquoi, je demande et j'instruis certains services à organiser des réunions de proximité", et dans ces réunions, "nous mettrons la sécurité au-devant et elles devront être présidées par le préfet du département", a dit M. Ndao.

"Ces réunions nous permettront de prendre en charge toutes les préoccupations sécuritaires", a insisté le gouverneur de Thiès, selon qui ces rencontres devront aussi être des occasions de décliner le plan de circulation, dont il souhaite qu'il soit "publié très tôt", pour cette édition du Mawlid.

Elles devront aussi permettre d'insister sur les "points de tension en termes de sécurité".

"La sécurité englobe aussi la circulation, et nous allons ensemble essayer de voir comment régler toutes ces problématiques liées à la sécurité à partir des erreurs de l'année dernière, pour améliorer le dispositif sécuritaire", a promis l'autorité administrative régionale.

Il a aussi annoncé que le directeur régional de la santé sera instruit de tenir une réunion technique de santé, pour que les points d'attention pouvant créer des difficultés puissent être discutés, en vue de l'adoption d'un "mode opératoire partagé".

"Je dis bien que dans les dynamiques d'ensemble, il faudrait qu'on parle le même langage", a insisté Saër Ndao.

Il a dans le même temps appelé les fidèles à éviter de transporter les aliments cuits, "généralement des sources d'intoxication", parce que pouvant être souillés en cours de route.

Le représentant du khalife général des tidianes, Serigne Habib Sy Mansour, a pour sa part promis de rendre compte à l'autorité religieuse de Tivaouane des doléances formulées et des engagements pris, lors de cette réunion préparatoire.

Le représentant du khalife général des tidianes, Serigne Habib Sy MansourBT/ADI/BK