Sénégal: À Saly, la police arrête deux personnes soupçonnées de transporter 'illégalement' des médicaments

Dakar — Deux personnes "transportant illégalement des médicaments" ont été arrêtées par le commissariat de police de Saly (ouest), a-t-on appris, mercredi, de l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (ARP).

"Dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de médicaments, l'ARP a été alertée par le commissariat de police de Saly, à la suite de l'interpellation de deux individus transportant illégalement des médicaments à bord de leur véhicule", annonce un communiqué de l'agence pharmaceutique.

"Une mission d'intervention composée d'inspecteurs pharmaceutiques, de juristes et de spécialistes en communication a été immédiatement envoyée [à Saly] pour procéder à une prospection rigoureuse de la cargaison saisie", ajoute l'ARP.

Cette mission a identifié les médicaments que détenaient les deux personnes interpellées : du paracétamol, du diclofénac, de la cyproheptadine, du métronidazole, du sildénafil, etc.

"La valeur marchande de cette cargaison illicite est estimée à plusieurs millions de francs CFA", affirme l'Agence de réglementation pharmaceutique.

Elle précise qu"'aucun de ces produits n'est enregistré ni autorisé sur le marché pharmaceutique national", ce qui fait du trafic de ces médicaments "une menace pour la santé publique".

Le directeur général de l'ARP, Alioune Ibnou Diouf, rappelle que l'importation et la distribution des médicaments sont "strictement" encadrées au Sénégal.

L'agence pharmaceutique va renforcer sa collaboration avec les forces de défense et de sécurité, en plus d'intensifier ses activités de sensibilisation des populations, a-t-il promis.