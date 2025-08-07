Sénégal: Le maire de Rufisque loue le partenariat entre sa ville et SOCOCIM-Industries

Rufisque — Le maire de Rufisque, Dr Omar Cissé, a magnifié, mercredi, le partenariat entre sa ville et SOCOCIM-Industries, "une preuve palpable", selon lui, qu'il est "bien possible, dans notre pays, de bâtir des relations équilibrées, transparentes et porteuses d'avenir entre le secteur privé et les institutions locales".

"Plus qu'un modèle, nous émettons un signal fort et administrons la preuve palpable qu'il est bien possible, dans notre pays, de bâtir des relations équilibrées, transparentes et porteuses d'avenir entre le secteur privé et les institutions locales", a-t-il indiqué lors d'une cérémonie des termes de référence pour la convention de partenariat entre sa ville et la cimenterie fondée en 1948.

"En effet, plus de 18 mois durant, la Direction générale de SOCOCIM-Industries et notre institution ont travaillé ensemble, d'arrache-pied, sans complaisance, avec responsabilité, esprit d'ouverture et main dans la main, sur ce document. Nous avions tous à coeur d'agir ensemble, dans l'intérêt supérieur des populations rufisquoises", a-t-il expliqué.

Le maire a magnifié cette "qualité de dialogue", cette "maturité" dans les relations entre une entreprise industrielle "soucieuse de la promotion socio-économique et environnementale de son territoire d'implantation et une collectivité territoriale résolument engagée dans la satisfaction des besoins de ses habitants".

"La convention que nous signerons dans les toutes prochaines semaines, peut et doit devenir une source d'inspiration pour les autres collectivités territoriales. Elle montre que l'on peut innover dans la gouvernance locale, en posant les bases d'un développement plus inclusif, plus responsable et plus concerté en mobilisant et en impliquant toutes les forces vives", a-t-il ajouté.