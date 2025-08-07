Sénégal: Koungheul - Le centre de santé réceptionne une radiographie numérique

Koungheul — Le centre de santé de Koungheul (Kaffrine, centre) a réceptionné, mercredi, une radiographie numérique offerte par un bienfaiteur du nom de Moussa Seck, un opérateur économique local, a constaté l'APS.

La cérémonie de réception a eu lieu en présence du secrétaire d'Etat à l'Urbanisme, au Logement et à l'Hygiène publique, Momath Talla Ndao.

Cet appareil de radiographie numérique de dernière génération, d'un coût de "plus de trente millions de francs CFA", est composé d'un matériel de protection, d'un gilet et d'un régulateur électrique.

Selon Momath Talla Ndao, ce don d'une grande importance dans la prise en charge des patients de cette structure sanitaire est une "oeuvre patriotique, un symbole de solidarité et une expression du développement de la santé communautaire".

Le préfet du département de Koungheul, Souleymane Ndiaye, le directeur régional de la santé (DRS) de Kaffrine, Dr Mbaye Thiam, le médecin chef du district sanitaire de Koungheul, El Hadji Malick Niang, ainsi que le donateur, lui-même, des parlementaires du département, des élus territoriaux, entre autres acteurs de la santé, ont pris part à cette cérémonie de réception.

"Cet appareil renforcera les capacités de diagnostic du centre de santé de Koungheul et contribuera à l'amélioration de l'accès aux soins", a estimé le secrétaire d'Etat à l'Urbanisme, au Logement et à l'Hygiène publique.

M. Ndao, qui a remercié le donateur, Moussa Seck, espère qu'avec cet outil, les longs déplacements vers l'hôpital régional Thierno Birahim Ndao de Kaffrine seront limités et les retards dans la prise en charge réduits considérablement.

"Votre acte hautement citoyen mérite d'être salué et vulgarisé pour que d'autres s'en inspirent", a-t-il témoigné.

Le secrétariat d'Etat a invité à une "bonne utilisation" de l'appareil et sa maintenance pour assurer sa durabilité.

Le secrétaire exécutif du comité de développement sanitaire, Mamadou Diouf, a, quant à lui, demandé le recrutement d'un technicien supérieur pour l'utilisation correcte de l'appareil.