Sénégal: Thiès - A cause de l'insécurité, le maire va demander à la Police nationale de renforcer son dispositif sécuritaire

Thiès — Le maire de Thiès (ouest), Babacar Diop, va demander au directeur général de la Police nationale de veiller au "renforcement immédiat" du dispositif sécuritaire mis en place dans cette ville, en raison de l'insécurité qui y règne, a appris l'APS de la mairie.

"Conscient des limites du dispositif sécuritaire actuel, le maire de Thiès a annoncé qu'il va saisir officiellement le directeur général de la Police nationale, pour un renforcement immédiat de la sécurité", annonce un communiqué de la direction de l'information et de la communication de la mairie.

"La ville de Thiès fait face à une recrudescence alarmante de l'insécurité", signale la même source en déplorant "une série d'agressions, de cambriolages et de meurtres" dans cette municipalité.

En raison de "cette situation préoccupante, le maire [...] va adresser une correspondance au directeur général de la Police nationale", insiste la direction de l'information et de la communication de la mairie.

Ce mardi, Babacar Diop s'est rendu au quartier Darou Salam pour présenter ses condoléances à la famille de Ndoumbé Ndiaye, une commerçante de 41 ans, agressée mortellement au moment où elle se rendait tôt le matin au marché central de Thiès.

Le maire juge "largement insuffisants" les deux commissariats et les trois postes de police implantés à Thiès, une ville d'environ 500 000 habitants, selon lui.

Il relève un "manque de coordination" entre les services de la Police nationale et ceux de la Gendarmerie nationale à Thiès, surtout "dans les zones périphériques de la ville rattachées à d'autres communes".

Babacar Diop propose la création de polices d'arrondissement, la construction d'autres postes de police et l'organisation de patrouilles mixtes entre les gendarmes et les policiers.

À ces mesures doivent s'ajouter l"'implication active des citoyens", la création de "comités de vigilance" et l'amélioration de l'éclairage public, a suggéré M. Diop.

Il appelle les pouvoirs publics à prévenir "les changements démographiques que connaît la ville, avec l'arrivée de flux migratoires en provenance de pays en crise".

Le maire exhorte les forces de sécurité, les élus et les citoyens de la ville à "se mobiliser collectivement pour instaurer un climat de paix et de sécurité" à Thiès.