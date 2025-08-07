Sénégal: Les artistes invités à intégrer le digital pour mieux valoriser leurs oeuvres

7 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — La médiatrice culturelle et commissaire d'exposition, Aïssatou Diop, et la spécialiste en art contemporain, Oumy Diaw, ont appelé, jeudi, les artistes sénégalais à intégrer pleinement les outils numériques dans leurs démarches de création et de promotion, afin de mieux valoriser leurs oeuvres à l'ère du digital.

Elles intervenaient lors d'une conférence publique sur "Les stratégies de valorisation des oeuvres d'art à l'ère du digital", organisée au Centre culturel Blaise Senghor à Dakar, dans le cadre de la 12e édition du Salon national des arts visuels.

"Aujourd'hui, on ne peut plus avoir une carrière artistique sans intégrer la dimension digitale dans sa pratique", a soutenu Aïssatou Diop, estimant que les réseaux sociaux constituent désormais une alternative crédible au portfolio et un véritable outil de réseautage pour les artistes.

Pour Mme Diop, il est nécessaire pour les créateurs d'adopter une approche "écosystémique", faite de collaborations avec des professionnels de la communication, des photographes, vidéastes ou attachés de presse, afin de renforcer leur visibilité à travers les médias et les plateformes numériques.

Le digital, c'est la carte de visite de l'artiste contemporain

La médiatrice culturelle a par ailleurs insisté sur la nécessité pour les artistes de faire preuve de vigilance face aux conditions d'utilisation des réseaux sociaux, susceptibles d'impacter leurs droits d'auteur et leur image. "Il faut lire avant d'accepter car certaines clauses peuvent vous lier sur l'usage de vos oeuvres futures", a-t-elle averti.

Abordant la même thématique, Oumy Diaw, spécialiste de l'art contemporain et du luxe, a souligné que le digital représente aujourd'hui "la carte de visite" de l'artiste contemporain. "C'est un outil de contact avec les acheteurs, la presse et les institutions", a-t-elle indiqué, tout en invitant à un usage réfléchi pour éviter la contrefaçon et le piratage.

Mme Niang recommande aux artistes de se faire accompagner juridiquement ou, à défaut, d'adopter des stratégies simples comme publier des détails de l'oeuvre au lieu de l'intégralité, afin de susciter l'engagement tout en préservant leurs droits.

Elle a également insisté sur l'importance de la maîtrise des langues étrangères et de l'utilisation des hashtags, outils permettant de structurer la présence en ligne et d'attirer un public international.

"L'art contemporain africain est devenu une monnaie refuge. Il faut donc jouer le jeu de la visibilité", a-t-elle lancé.

Cette rencontre organisée par la Galerie nationale du Sénégal dans le cadre du Salon national des arts visuels a permis aux participants de mieux cerner les enjeux du numérique dans l'essor de la carrière artistique.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.