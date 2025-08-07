Sénégal: Matam - Dix huit localités se mobilisent pour sensibiliser sur les Mutilations génitales féminines

Nawel (Matam) — - Des structures de protection de l'enfance et l'ONG Tostan ont initié plusieurs rencontres inter-villageoises pour sensibiliser sur les méfaits des mutilations génitales féminines, dans le but de faire changer les comportements et la mentalité des populations au sujet notamment de l'excision.

Démarrées le 1er août dernier, ces rencontres d'une dizaine de jours vont prendre fin dimanche, selon les initiateurs.

Elles vont se tenir dans six villages, avec la participation d'hommes et femmes issus de 18 localités environnantes, en majorité situées dans la zone du Dandé Mayo.

"C'est un plan d'actions qui a été élaboré au cours des rencontres périodiques, à l'issue desquelles des fonds ont été libérés par le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) pour sensibiliser sur les méfaits des mutilations génitales féminines. Tostan a de son côté hérité du volet mobilisation sociale et sensibilisation", a déclaré Sidy Oumar Sall, agent de Tostan.

Il intervenait mercredi à l'occasion de la rencontre organisée à Nawel, dans la commune de Matam.

M. Sall, un des animateurs de ces activités, a précisé que l'objectif est de "conscientiser et de sensibiliser sur les méfaits des mutilations génitales féminines car il y a des pratiques qui se font par ignorance et qui sont liées à la culture et à la religion".

Sidy Oumar Sall a évoqué des "normes sociales très ancrées" dans le vécu quotidien des communautés pour souligner la difficulté du travail de sensibilisation sur les mutilations génitales féminines.

"Ces rencontres sont organisées dans le but de pousser les populations à changer de comportement et de mentalité face à certaines pratiques qui sont en train de tuer des filles dans le mutisme absolu", a-t-il lancé, en présence de l'infirmière chef de poste et de la sage-femme de Nawel.

Dans le cadre de ces rencontres, les femmes qui sont au devant de ces pratiques "sont des cibles primaires et secondaires", a-t-il ajouté.

Après Tiguéré, Thiofol, Diamel et Nawel, les villages de Ndiakiri et Bassoudji vont abriter les rencontres inter villageoises d'ici dimanche.