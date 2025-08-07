Tunisie: Plongeur disparu à El Haouaria - Les recherches se poursuivent

7 Août 2025
La Presse (Tunis)

Khitam Nasser, membre de l'équipe nationale de plongée, a déclaré ce jeudi que « les côtes d'El Haouaria, dans le gouvernorat de Nabeul, sont parmi les endroits les plus dangereux de Tunisie et créent des courants marins très forts. » Il a ajouté que « les opérations de recherche pour retrouver le jeune homme disparu à El Haouaria se poursuivent depuis deux jours. »

Lors d'une intervention téléphonique dans l'émission « Sabah El Ward » sur Jawhara FM, Nasser a expliqué que « les courants ont probablement pu l'entraîner ailleurs. » Il a souligné que « les unités de la Garde côtière et de la Protection civile, ainsi que plusieurs plongeurs, ont fait des efforts considérables pour retrouver le jeune homme en mer, mais en vain. » Il a également insisté sur la nécessité « d'élargir la zone de recherche. »

Nasser a précisé que la victime, originaire du gouvernorat de Kairouan, était en visite à El Haouaria pour pratiquer la plongée et la pêche. Il était un plongeur professionnel et expérimenté. Il a plongé avec son frère pour chercher un fusil de chasse qu'ils avaient perdu. Il n'est pas remonté à la surface depuis. Son frère a retrouvé le fusil et est sorti de l'eau, pour ensuite découvrir que son frère avait disparu.

Les unités de la Garde côtière de Nabeul, en collaboration avec les équipes de la Protection civile, continuent de rechercher le jeune homme d'une vingtaine d'années, disparu en mer depuis mardi dans la délégation d'El Haouaria, gouvernorat de Nabeul.

