Tunisie: Sidi Bouzid - 402 infractions économiques en un mois !

Au cours du mois de juillet, les brigades de contrôle économique de Sidi Bouzid ont mené 2 690 inspections et constaté 402 infractions économiques.

Le directeur régional du commerce, Sami Marchaoui, a précisé que la majorité des infractions concernaient les produits agricoles et de la pêche (172 infractions), suivis par les produits alimentaires (120 infractions) et les boulangeries (45 infractions). Les principales irrégularités portaient sur la majoration des prix et les pratiques de monopole.

Ces opérations ont également abouti à la saisie de 16,9 tonnes de farine et de 15,5 quintaux de son fourragère, en raison d'infractions liées au régime de subvention.