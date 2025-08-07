Tunisie: Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Agriculture - « Il faut lever les obstacles pour satisfaire les besoins en eau de la population »

7 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le mercredi 6 août 225, le Secrétaire d'État auprès du ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche maritime, chargé des ressources en eau, a présidé une réunion de travail. Lors de cette session, consacrée au suivi de la situation générale des barrages, de l'eau potable et de l'eau d'irrigation, il a souligné la nécessité d'unir les efforts de toutes les parties concernées. L'objectif est de surmonter toutes les difficultés afin de répondre aux besoins en eau potable des citoyens et aux besoins en eau d'irrigation des agriculteurs.

Au cours de la réunion, une présentation a été faite sur l'approvisionnement en eau potable dans les différents gouvernorats. Il a été question des perturbations survenues dans certaines régions et de l'augmentation de la consommation due aux fortes chaleurs.

Les interventions actuelles de la Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE), telles que la réparation des pannes et l'amélioration de l'approvisionnement, ont également été présentées.

Selon un communiqué du ministère de l'Agriculture, la réunion a aussi abordé l'utilisation de l'eau d'irrigation pour assurer la pérennité des arbres fruitiers et la disponibilité des fourrages d'été dans les différents gouvernorats, en utilisant les quotas alloués par les grands systèmes hydrauliques.

La session a également porté sur la révision de certains points concernant les coupures de courant et l'ajustement des dispositifs de protection. Un accord a été signé entre la Société Tunisienne de l'Électricité et du Gaz (STEG) et la SONEDE. Cet accord confie à la STEG la responsabilité d'effectuer la maintenance préventive pour protéger les équipements de tout problème technique.

Les participants à cette réunion de travail étaient le PDG de la SONEDE, le PDG de la Société d'Exploitation du Canal et des Conduites d'eau du Nord, ainsi que le Directeur Général du Bureau de la Planification et des Équilibres.

