Sénégal: Ces lourdeurs indexées dans l'organisation du baccalauréat (5/6)

Lors du point de presse consacré à la présentation des résultats du Baccalauréat général 2025, le pro- fesseur Cheikh Ahmadou Bamba Guèye a pris la parole. Et c'était pour le directeur de l'Office du Baccalauréat l'occasion de revenir sur les lourdeurs liées à l'organisation de cet examen. «Le Baccalauréat, a confié M. Guèye, ce sont 15 tonnes d'épreuves imprimées qui sont acheminées grâce au concours de l'Armée nationale», a-t-il précisé.

Il a indiqué qu'il existe de nombreuses erreurs de saisie des informations personnelles des candidats, commises à la fois par les chargés d'examen et via l'usage des smartphones dans les centres. La multiplication des séries, a souligné le directeur de l'Office du Baccalauréat, pose de sérieux problèmes en matière de gestion administrative (jurys, épreuves, centres). Il en va de même pour la disponibilité d'enseignants spécialisés dans certaines disciplines. Selon Ahmadou Bamba Guèye, les réformes du Baccalauréat et de l'Office du Baccalauréat devront intégrer ces constats. Il recommande, ainsi, un renforcement du vivier de correcteurs spécialisés ; une modernisation et une professionnalisation du Baccalauréat pour en faire un outil d'orientation, d'inclusion et de pilotage du système éducatif ; l'harmonisation des évaluations en cours de cycle; l'élaboration d'une nouvelle architecture des séries, des profils de formation, des modalités d'évaluation, ainsi que du statut de l'Office du Baccalauréat. Pour 2026, M. Guèye annonce un enrôlement en ligne des candidats, via le portail dénommé «PortailBac».