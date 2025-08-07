Sénégal: Classement par académie - Dakar détrône Matam (3/6)

Les résultats du Baccalauréat 2025 ont révélé le classement par académie qui sont au nombre de seize au Sénégal. Cette année, informe le ministre de l'Enseignement supérieur, l'académie de Dakar a détrôné celle de Matam en tête du classement.

Elle a enregistré un taux de réussite de 60,41 %. «L'analyse des résultats par inspection académique met en évidence des tendances différenciées selon les zones géographiques. Les académies de Dakar (60,41%), Louga (52,69%) et Rufisque (52,04%) présentent les taux de réussite les plus élevés au niveau national», a révélé Abdourahmane Diouf, précisant que l'académie de Sédhiou se classe en dernière position (36,69%).

À Dakar, les filles affichent un taux de réussite de 59,77%, avec 5.559 admises, contre 61,39% pour les garçons avec 3.711 admis. À Louga, 2.130 filles sont admises pour un taux de 49,42%, tandis que les garçons, au nombre de 1.621, atteignent 57,71%. À Rufisque, le taux de réussite s'élève à 50,86% pour les filles (2.997 admises) et à 53,98% pour les garçons (1.941 admis). «À l'inverse, les académies de Sédhiou (36,69%) et Ziguinchor (38,42%) enregistrent des taux relativement plus faibles. À Sédhiou, 790 filles sont admises, avec un taux de 34,47%, contre 899 garçons, avec 38,88%. Pour Ziguinchor, les résultats indiquent un taux de 36,85% chez les filles (2280 admises) et de 40,62% chez les garçons (1806 admis)», a détaillé M. Diouf.