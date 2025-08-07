Sénégal: Classement par académie - Dakar détrône Matam (3/6)

7 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Aliou KANDE

Les résultats du Baccalauréat 2025 ont révélé le classement par académie qui sont au nombre de seize au Sénégal. Cette année, informe le ministre de l'Enseignement supérieur, l'académie de Dakar a détrôné celle de Matam en tête du classement.

Elle a enregistré un taux de réussite de 60,41 %. «L'analyse des résultats par inspection académique met en évidence des tendances différenciées selon les zones géographiques. Les académies de Dakar (60,41%), Louga (52,69%) et Rufisque (52,04%) présentent les taux de réussite les plus élevés au niveau national», a révélé Abdourahmane Diouf, précisant que l'académie de Sédhiou se classe en dernière position (36,69%).

À Dakar, les filles affichent un taux de réussite de 59,77%, avec 5.559 admises, contre 61,39% pour les garçons avec 3.711 admis. À Louga, 2.130 filles sont admises pour un taux de 49,42%, tandis que les garçons, au nombre de 1.621, atteignent 57,71%. À Rufisque, le taux de réussite s'élève à 50,86% pour les filles (2.997 admises) et à 53,98% pour les garçons (1.941 admis). «À l'inverse, les académies de Sédhiou (36,69%) et Ziguinchor (38,42%) enregistrent des taux relativement plus faibles. À Sédhiou, 790 filles sont admises, avec un taux de 34,47%, contre 899 garçons, avec 38,88%. Pour Ziguinchor, les résultats indiquent un taux de 36,85% chez les filles (2280 admises) et de 40,62% chez les garçons (1806 admis)», a détaillé M. Diouf.

