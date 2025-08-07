Sénégal: Les chiffres et les lettres du Baccalauréat général (1/6)

Les résultats définitifs du Baccalauréat général 2025 ont été présentés hier, en détail, lors d'une conférence de presse par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr Abdourahmane Diouf, à Diamniadio. Cette année, renseigne M. Diouf, sur 166.403 candidats inscrits, 77.388 ont été admis, soit un taux de 47,62 %, en baisse sensible par rapport à 2024 (50,50 %).

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri), Dr Abdourahmane Diouf, a animé, hier, un point de presse sur les résultats définitifs du Baccalauréat général 2025. M. Diouf avait à ses côtés les Pr Ousmane Thiaré, directeur général de la Cyberinfrastructure nationale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation (Cineri) et Cheikh Ahmadou Bamba Guèye, directeur de l'Office du baccalauréat. Le ministre a évoqué les détails des résultats de l'examen en termes de taux d'admis, par genre, catégorie, académie et distinctions.

Il rappelle que cette année, sur 166.403 candidats inscrits, 162.527 se sont présentés, soit un taux de présence de 97,67 %. Parmi les présents, 77.388 sont admis, soit un taux de réussite de 47,62 %. « Les données montrent que, pour le baccalauréat général, 95.223 filles et 63.920 garçons se sont présentés aux épreuves. Parmi eux, 43.282 filles et 31.763 garçons ont été admis, soit un taux de réussite de 45,45 % chez les filles, 49,69 % chez les garçons, et 47,16 % pour l'ensemble des candidats », a expliqué le ministre de l'Enseignement supérieur. En revanche, a-t-il précisé, pour le baccalauréat technique, 1.965 filles et 1.419 garçons se sont présentés, dont 1.389 filles et 954 garçons ont été admis. « Les taux de réussite s'élèvent ainsi à 70,69 % pour les filles, 67,23 % pour les garçons, avec un taux global de 69,24 %.

Ces résultats montrent que le baccalauréat technique enregistre des taux de réussite globalement plus élevés que le baccalauréat général. On observe également que les filles demeurent plus nombreuses à chaque étape, que ce soit parmi les inscrits, les présents ou les admis, dans les deux types de baccalauréat », a ajouté Abdourahmane Diouf.

Ce dernier a également donné les statistiques des résultats par type d'admission. Il a révélé que, sur un total de 77.388 bacheliers, 33.750 ont été admis au premier tour, soit 43,61 %, et 43.638 au second tour, soit 56,39 %. Parmi les filles, a précisé le ministre, 18.789 ont été admises au premier tour et 25.882 au second, tandis que chez les garçons, on compte 14.961 admissions au premier tour et 17.756 au second. « Ces chiffres montrent que la majorité des candidats admis obtiennent leur baccalauréat au second tour, aussi bien chez les filles que chez les garçons. On note également que les filles restent majoritaires parmi les admis, quel que soit le tour », a commenté Abdourahmane Diouf.

8.081 candidats admis avec mention

Les résultats par mention ont également été révélés. Selon le ministre, les données montrent que 8.081 candidats admis (10,44 % des bacheliers), dont 4.309 filles et 3.772 garçons, ont obtenu une mention. « La mention "Assez bien" est la plus fréquente, attribuée à 6.661 candidats, dont 3.585 filles et 3.076 garçons. La mention "Bien" suit avec 1.281 candidats, dont 661 filles et 620 garçons, tandis que la mention "Très bien" n'enregistre que 139 récipiendaires, dont 63 filles et 76 garçons », a détaillé Abdourahmane Diouf.

Parallèlement, soutient M. Diouf, les séries L2 et S2 concentrent à elles seules l'essentiel des mentions. Il a révélé que la série L2 enregistre 3.220 mentions, dont 2.947 en "Assez bien" et 269 en "Bien", bien qu'elle ne compte que 4 mentions "Très bien". La série S2, quant à elle, se distingue avec 2.750 mentions au total, dont 2.039 en "Assez bien", 623 en "Bien" et 88 en "Très bien", soit la majorité des mentions "Très bien". D'autres séries, comme L-AR (725 mentions) et S1 (342 mentions), affichent également des résultats notables, en particulier en termes de mentions "Bien" et "Très bien".

Selon lui, la filière "Tertiaire" affiche les meilleurs taux de réussite, avec 1.925 admis, dont 1.232 filles et 693 garçons, ce qui correspond à un taux de 71,30 % chez les filles, 72,04 % chez les garçons, et un taux global de 71,56 %. Par ailleurs, informe Abdourahmane Diouf, la filière "Sciences et Techniques" suit avec 15.888 admis, répartis entre 8.803 filles et 7.085 garçons, soit un taux de réussite de 61,35 % pour les filles, 59,87 % pour les garçons, et un taux global de 60,69 % pour l'ensemble des candidats.

Quant à la filière "Littéraire", fait savoir le ministre, elle enregistre le plus grand nombre d'admis, avec 59.575 candidats reçus, dont 34.636 filles et 24.939 garçons. Cependant, les taux de réussite y sont les plus faibles, atteignant 42,70 % chez les filles, 47,46 % chez les garçons, avec un taux global de réussite de 44,57 %.

Faible taux d'admis pour la série L1 Le ministre a confié que les séries F6, S1A et L1B se distinguent par un taux de réussite optimal de 100 %, avec respectivement 29, 9 et 11 admis. Vient ensuite la série S1, qui affiche un excellent résultat avec 97,58 % de réussite pour 605 candidats admis. « La série Steg enregistre également des performances remarquables, avec un taux de 71,56 % et 1.925 admis. La série S2 présente un taux de réussite de 59,55 %, soutenu par un volume important de 14 497 admis.

Quant à la L2, son taux de réussite de 46,93 %, bien que modéré, reste significatif compte tenu du nombre élevé de lauréats (40.733). En revanche, la série L1 se caractérise par un taux plus faible (38,01 %), malgré un effectif conséquent de 15.183 admis », a dit Abdourahmane Diouf.

Cette analyse révèle, à son avis, que les meilleurs taux de réussite sont associés aux séries à faible effectif, tandis que les séries à grand volume affichent des performances plus modérées.