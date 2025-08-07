Sénégal: Orientation des bacheliers - La plateforme Campusen rouverte du 4 au 11 août (6/6)

7 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Aliou KANDE

Les bacheliers qui ne s'étaient pas inscrits lors de la première ouverture de la plateforme Campusen (du 15 mai au 30 juin) peuvent désormais le faire. Il en est de même pour ceux qui s'étaient inscrits et souhaitent apporter des modifications.

L'information a été donnée hier par le Pr Ousmane Thiaré, directeur général de la Cyberinfrastructure nationale pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation (CINERI). Prenant part au point de presse du MESRI, il a indiqué que la plateforme Campusen a été rouverte pour la période du 4 au 11 août. À la date du 6 août, M. Thiaré a fait savoir que 76 268 bacheliers, soit 98,55 %, ont ouvert un compte sur Campusen. Il a précisé que seuls 1 120 bacheliers (1,45 %) ne l'avaient pas encore fait.

M. Thiaré a également révélé que 72 650 bacheliers ont demandé à être orientés dans les universités publiques, contre 73 997 qui ont formulé des demandes à la fois vers les universités et/ou les ISEP. Le ministre de l'Enseignement supérieur a souligné que, cette année encore, le gouvernement entend orienter tous les bacheliers qui en feront la demande dans les universités publiques et les ISEP.

