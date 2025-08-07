Sénégal: Nicolas Jackson poussé vers la sortie par Chelsea !

L'été 2025 pourrait être celui d'un nouveau changement pour Nicolas Jackson. L'attaquant sénégalais est sur la sellette à Chelsea. Plusieurs clubs de haut rang sont sur le coup.

Il compte parmi les noms qui animent actuellement le mercato. Recruté pour trente-sept millions d'euros en provenance de Villarreal, l'attaquant des Blues fait partie des joueurs qui devraient faire leurs valises cet été. L'entraîneur du club londonien Enzo Maresca ne semble plus compter sur lui. N. Jackson était même passé quatrième dans la hiérarchie des attaquants de Chelsea lors de la Coupe du monde des clubs derrière Joao Pedro, Liam Delap et Christopher Nkunku. Signe de divorce ?

Depuis qu'il a rejoint les Blues en juillet 2023, il a joué quatre-vingt-un (81) matchs toutes compétitions confondues et a été décisif à quarante-deux reprises (trente buts et douze passes décisives). Des statistiques pourtant bonnes, mais qui semblent ne pas suffire au club londonien.

Newcastle United, qui devrait perdre son attaquant vedette Alexander Isak, tout proche de rejoindre Liverpool, s'active déjà sur le marché pour trouver son remplaçant. Nicolas Jackson est sur leur short-list, selon le journaliste anglais Ben Jacobs. Après que l'attaquant slovène Sesko, qui était leur priorité absolue, a décidé de rejoindre Manchester United, ils sont maintenant prêts à négocier avec Chelsea pour signer l'attaquant sénégalais. Il est devenu leur priorité.

Mais ce ne sera pas facile pour les Magpies, qui ont de la concurrence.

Aston Villa fait partie des clubs qui sont dans la course. Selon certaines sources, Unai Emery met la pression à la direction pour signer le numéro 15 des Blues. Pour rappel, c'est le coach qui l'a lancé à Villarreal, celui qui l'a transformé en un joueur de pointe, car Nicolas Jackson a été formé en tant qu'ailier. Il le connaît bien et sait comment exploiter son poulain. Aston Villa serait même prêt à se séparer de son attaquant vedette Ollie Watkins pour s'attacher les services du Sénégalais. Emery le veut vraiment.

La Juventus de Turin, qui se prépare à perdre son attaquant Dusan Vlahovic, à qui il reste une année de contrat, surveille également de près la situation de l'attaquant des Blues.

Chelsea, qui exige plus de quatre-vingt-dix millions de livres pour se séparer de son joueur, devrait revoir son prix à la baisse s'il veut trouver un acheteur.

Plusieurs prétendants

Des clubs italiens tels que le Milan AC et le Napoli voulaient le signer mais ont quitté la course, jugeant le prix trop élevé.

Manchester United avait déjà entamé les négociations avec le camp du joueur la semaine dernière, mais les Red Devils ont lâché l'affaire, ne pouvant pas s'aligner sur le montant « excessif » que demandent les Blues.

Les champions du monde se basent sur le montant investi par Liverpool pour Hugo Ekitike pour justifier le prix de Nicolas Jackson. Les Reds ont payé quatre-vingt-dix millions d'euros plus cinq millions de bonus pour recruter l'attaquant français en provenance de Francfort. Selon les Blues, Jackson vaut plus qu'Ekitike.

Les Blues sont dans une opération de dégraissage. Après avoir énormément investi sur le marché des transferts en recrutant des joueurs tels que Jorel Hato, Liam Delap ou encore Joao Pedro, ils doivent maintenant réduire leur effectif. Cette opération a déjà commencé. Ils se sont séparés de l'ailier anglais Noni Madueke, qui a rejoint Arsenal pour cinquante-six millions d'euros, de Kiernan Dewsbury-Hall, qui a signé à Everton pour près de vingt-neuf millions d'euros, ou encore de Joao Felix, transféré à Al-Nassr pour trente millions d'euros. Ils comptent bien se séparer d'autres joueurs. Ils sont neuf dans la liste des indésirables et Nicolas Jackson a été invité à trouver un nouveau club selon Fabrizio Romano.

Mais pour l'instant, il reste un joueur de Chelsea, sous contrat jusqu'en 2033 comme il l'a lui affirmé au micro de D-Sport.