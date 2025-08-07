Sénégal: Résultat par statut - Le public arrive en tête avec 57,92% de taux de réussite (2/6)

Au Sénégal, le secteur public domine le classement des résultats du Baccalauréat général 2025. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation (Mesri), les résultats montrent que le public enregistre le plus grand nombre d'admis (50.387), avec un taux de réussite de 57,92 %, supérieur chez les garçons (59,73%) que chez les filles (56,68 %).

Il est suivi par le privé, avec 22.478 admis et un taux de réussite de 42,05%. Les garçons ayant de meilleurs résultats (45,25%) que les filles (39,96%) dans le privé. En revanche, souligne Abdourahmane Diouf, le statut individuel reste le moins performant, avec seulement 4.523 admis pour un taux de réussite global de 20,49%. Les garçons réussissant davantage (23,58%) que les filles (18,36%). «Dans le privé, on constate que les établissements confessionnels affichent une performance remarquable, avec un taux de réussite global de 89,16%, presque équivalent entre filles (88,45%) et garçons (90,31%). À l'opposé, les établissements privés laïques présentent des résultats bien plus modestes (39,34%), les garçons (42,74%) devançant là aussi les filles (37,12%)», renseigne le ministre. Pour le statut individuel, a-t-il précisé, l'encadrement par une école privée affiche un taux de réussite de 34,60%, contre 17,88% pour les candidats totalement individuels, avec un écart en faveur des garçons dans les deux cas (40,08% contre 30,39% pour les encadrés, et 20,30% contre 16,25% pour les autres).

Cependant, le bachelier ayant obtenu la meilleure moyenne lors de l'examen se trouve dans un établissement privé. Il s'agit de l'élève Serigne Fallou Diaw de l'école privée Mame Abdou Dabakh de Yoff. Selon le ministre, ce bachelier, âgé de 18 ans, a obtenu une moyenne de 17,96 sur 20 avec une mention «Très bien» en S2. Pourtant, a relevé Abdourahmane Diouf, il ne figure pas dans le classement du Concours général 2025. Serigne Fallou Diaw est suivi de Djibiry Mbaye, du lycée de Mbar (académie de Fatick), qui a lui aussi obtenu une moyenne de 17,92 avec mention «Très bien» en série S2. Le ministre a donné le top dix des établissements publics et privés ayant réalisé un taux de réussite de 100 %. Dans ce classement, huit sont du privé contre deux pour le public : le Lycée scientifique d'excellence de Diourbel et le Lycée d'excellence Mariama Bâ.