Sénégal: Une évolution modérée du taux de réussite entre 2021 et 2025 (4/6)

7 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Aliou KANDE

Une évolution du taux de réussite au Baccalauréat a été observée entre 2021 et 2025. Celui-ci, qui était de 45,33% en 2021, rappelle le ministre de l'Enseignement supérieur, a connu une progression notable en 2022, pour atteindre 51,99%.

Selon Abdourahmane Diouf, il s'est ensuite établi à 51,61% en 2023, puis à 50,50% en 2024, avant de descendre à 47,62% en 2025. «Parallèlement, le nombre d'inscrits est passé de 157.318 en 2021 à 166.403 en 2025, tandis que le nombre de présents a augmenté de 151.525 à 162.527. Le nombre d'admis, quant à lui, a connu une évolution relativement stable, allant de 68.683 en 2021 à 77.388 en 2025, avec un maximum enregistré en 2024 (78.246)», a précisé M. Diouf. Ces chiffres, dit-il, traduisent une participation croissante aux examens, accompagnée d'un niveau d'admission qui évolue de manière plus modérée.

