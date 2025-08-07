Tanzanie: Le tempo Abbas

6 Août 2025
Confederation of African Football (Giza)

Sous les projecteurs du Benjamin Mkapa Stadium, un homme a donné le ton. Mercredi soir, dans une ambiance électrique, Yahya Abbas a fait parler sa science du jeu pour guider la Tanzanie vers une précieuse victoire contre la Mauritanie (1-0), lors de la 2e journée du CHAN CAF TotalEnergies PAMOJA 2024. À 29 ans, le milieu axial a été désigné homme du match.

Dans ce duel verrouillé, où chaque ballon pesait son poids, Abbas a été le plus clairvoyant. Placement, justesse, calme sous pression : le n°23 des Taifa Stars a survolé les débats sans jamais en faire trop. L'équilibre de son équipe, c'était lui. Le souffle, lui encore. La relance, toujours lui.

« Ce n'est pas une récompense individuelle, mais celle d'un groupe », glisse-t-il en conférence de presse. Pas de quoi masquer l'essentiel : Abbas est le métronome du milieu tanzanien. Celui qui rassure, qui oriente, qui transmet. Et quand le bloc mauritanien fermait les angles, c'est encore lui qui dictait le tempo avec cette sobriété qui ne trompe pas.

Suleiman s'appuie sur lui comme sur un roc. Un leader sans brassard, dont la voix porte dans le vestiaire et les gestes guident sur le terrain. « L'expérience compte dans ce genre de tournoi, surtout pour encadrer les plus jeunes », souffle-t-il, conscient de son rôle.

Face à la Mauritanie, il n'a jamais paniqué. Ni quand l'adversaire densifiait l'axe, ni quand le chrono filait sans but. « Le coach avait été clair : il fallait rester patients. Le match allait se jouer sur un détail. » Ce détail, Kapombe l'a matérialisé à la 89e. Mais sans Abbas, ce but n'aurait peut-être jamais vu le jour.

Ancien joueur d'Azam FC, Yahya Abbas ne court pas après la lumière. Ce CHAN, il le voit comme un tremplin pour le collectif. « C'est une vitrine pour nous, une chance de hausser notre niveau, de progresser. »

Au fil des matches, il s'impose comme l'un des joueurs les plus influents du tournoi. Pas par des gestes spectaculaires, mais par ce qu'il apporte à chaque séquence. Il lit, anticipe, comble, relance. Toujours dans le bon tempo.

S'il poursuit sur cette lancée, la Tanzanie peut voir venir. Car dans les grandes campagnes, il faut des hommes d'impact. Et dans ce CHAN CAF TotalEnergies PAMOJA 2024, Abbas en est un. À Dar es Salaam, personne ne doute de son importance. Ni de sa régularité. Ni de son sang-froid.

Il ne porte pas le brassard. Mais dans le coeur des Taifa Stars, Yahya Abbas est déjà capitaine.

