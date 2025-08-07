Algérie: Inscriptions universitaires - Plus de 70% des nouveaux bacheliers orientés vers l'un de leurs trois premiers voeux

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Kamel Baddari, a annoncé, mardi, que 70,30% des nouveaux bacheliers ont été orientés vers l'un des trois premiers choix exprimés.

Lors d'une conférence de presse tenue au siège du ministère, consacrée à la présentation des résultats d'orientation des nouveaux bacheliers (session juin 2025), le ministre a indiqué que le nombre d'étudiants orientés s'élève à 331.827, soit 97,34%.

S'agissant des étudiants qui n'ont pas accédé à leurs voeux (2,66%), le ministre a affirmé qu'une "seconde chance leur sera accordée à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 8 août, pour choisir une autre spécialité", et ce afin de consacrer le principe "une place universitaire à chaque bachelier selon ses voeux et ses choix".

M. Baddari a, dans ce contexte, précisé que les résultats des orientations numériques des nouveaux étudiants font ressortir un "intérêt particulier pour les spécialités scientifiques et technologiques", soulignant que "plus de 65,30% des nouveaux bacheliers ont opté pour ces spécialités, ce qui reflète", selon lui, "une prise de conscience accrue quant à la valeur ajoutée que ces dernières apportent à l'économie nationale".

Il a, en outre, rappelé que les sciences humaines et sociales, avec la mise à jour de leurs programmes d'enseignement, sont devenues un "pilier essentiel" dans l'étude de la société et l'identification de ses besoins, ce qui les rend "complémentaires aux sciences et à la technologie".

A cette occasion, le ministre a indiqué que "plus de 40.000 nouveaux étudiants, soit 13% des nouveaux bacheliers, bénéficieront de contrats de travail directement après l'obtention de leur diplôme, dans les secteurs de l'Education nationale et de la Santé", ce qui traduit "les orientations de l'Etat algérien visant à connecter l'université à son environnement socioéconomique."

Il a, par ailleurs, relevé qu'un "nombre important" d'étudiants ayant obtenu les mentions "Excellent" et "Très bien" ont choisi les grandes écoles à Sidi Abdellah et les sciences médicales.

S'agissant de la nouvelle rentrée universitaire, elle sera "intelligente et cyber-sécurisée, reposant sur les principes de la numérisation et ce qu'elle offre comme équité procédurale, la démocratisation de l'université et la préservation de la dignité de l'étudiant", a affirmé M. Baddari, ajoutant que "le paiement de tous les frais relatifs à la rentrée universitaire se fera par voie électronique".

Dans le cadre de la modernisation de l'université algérienne et dans le but d'en faire un incubateur d'innovation, de progrès et d'économie de la connaissance, les établissements universitaires ont été dotés, cette année, de "l'université des sciences de la santé, outre le renforcement du réseau de la formation, à travers l'introduction d'une Licence en anglais médical", a fait savoir le ministre.

Cette nouvelle rentrée verra également l'introduction de 50 nouvelles offres de formation dont 14 au profit des titulaires de Baccalauréat série "lettres", en vue de leur offrir des opportunités d'emploi dans des domaines liés au secteur économique", a-t-il précisé.

L'université a aussi bénéficié cette année de nouvelles spécialités en Master à l'instar de la spécialité liée aux "drones", en plus d'un Doctorat orienté dans les domaines de "conception et fabrication de puces électroniques ", "agriculture de développement et élevage", et "informatique quantique ", a-t-il ajouté.

M. Baddari a, par ailleurs, procédé à la distinction des étudiants lauréats du concours universitaire mondial des mathématiques tenu récemment en Bulgarie avec la participation de 73 universités internationales et de 343 étudiants, qui ont remporté deux (2) médailles d'argent, deux en bronze et un classement honorable.