Algérie: Crash d'un avion de la Protection civile - Le capitaine Soheib Ghellai inhumé à Tlemcen

6 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

TLEMCEN — La dépouille du capitaine Soheib Ghellai, l'une des victimes du crash d'un avion de la Protection civile mardi à l'Aéroport Ferhat-Abbas de Jijel, a été inhumée, mercredi après-midi au cimetière Cheikh Senoussi à Tlemcen.

La dépouille du défunt a été transférée depuis l'unité principale de la Protection civile de Mansoura jusqu'au cimetière "Cheikh Senoussi" dans la commune de Tlemcen, en présence des ministres des Transports, Saïd Sayoud, et des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, ainsi que de l'inspecteur général de la Direction générale de la Protection civile, le colonel Hamza Farhat, des autorités locales, de la famille du défunt et de ses collègues.

Le capitaine stagiaire en aviation de la Protection civile, Soheib Ghellai, originaire de la ville de Tlemcen, est décédé à l'âge de 37 ans lors du crash d'un avion de reconnaissance de type Zlin appartenant à la Protection civile, survenu mardi à Jijel pendant une mission d'entraînement.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.