Algérie: Crash d'un avion de la Protection civile - Le capitaine Soheib Ghellai inhumé à Tlemcen

TLEMCEN — La dépouille du capitaine Soheib Ghellai, l'une des victimes du crash d'un avion de la Protection civile mardi à l'Aéroport Ferhat-Abbas de Jijel, a été inhumée, mercredi après-midi au cimetière Cheikh Senoussi à Tlemcen.

La dépouille du défunt a été transférée depuis l'unité principale de la Protection civile de Mansoura jusqu'au cimetière "Cheikh Senoussi" dans la commune de Tlemcen, en présence des ministres des Transports, Saïd Sayoud, et des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, ainsi que de l'inspecteur général de la Direction générale de la Protection civile, le colonel Hamza Farhat, des autorités locales, de la famille du défunt et de ses collègues.

Le capitaine stagiaire en aviation de la Protection civile, Soheib Ghellai, originaire de la ville de Tlemcen, est décédé à l'âge de 37 ans lors du crash d'un avion de reconnaissance de type Zlin appartenant à la Protection civile, survenu mardi à Jijel pendant une mission d'entraînement.