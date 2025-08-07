Algérie: Organisation samedi à Alger de la 24e Conférence des scouts arabes des femmes guides

ALGER — Les Scouts musulmans algériens (SMA) organisent, samedi prochain à Alger, la 24e Conférence des scouts arabes des femmes guides, a indiqué mercredi un communiqué de l'organisation.

Cette Conférence, qui se tient sous le slogan "Ensemble, plus forts", s'inscrit dans le cadre du "renforcement de la coopération et de l'échange entre les associations des scoutes arabes", a précisé la même source.

En marge des travaux de cet évènement, un "Forum arabe des jeunes filles" sera également organisé, avec la participation de plusieurs associations des scouts arabes. Ce Forum constituera "une occasion d'échanges et de dialogue autour de la promotion du mouvement des scouts, en plus de découvrir le parcours des SMA et leur contribution à l'éducation des jeunes générations au service de la patrie".

L'événement mettra également en exergue les réalisations de "l'Algérie en matière d'autonomisation des femmes et des jeunes dans divers domaines".