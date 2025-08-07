Algérie: Organisation samedi à Alger de la 24e Conférence des scouts arabes des femmes guides

6 Août 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Les Scouts musulmans algériens (SMA) organisent, samedi prochain à Alger, la 24e Conférence des scouts arabes des femmes guides, a indiqué mercredi un communiqué de l'organisation.

Cette Conférence, qui se tient sous le slogan "Ensemble, plus forts", s'inscrit dans le cadre du "renforcement de la coopération et de l'échange entre les associations des scoutes arabes", a précisé la même source.

En marge des travaux de cet évènement, un "Forum arabe des jeunes filles" sera également organisé, avec la participation de plusieurs associations des scouts arabes. Ce Forum constituera "une occasion d'échanges et de dialogue autour de la promotion du mouvement des scouts, en plus de découvrir le parcours des SMA et leur contribution à l'éducation des jeunes générations au service de la patrie".

L'événement mettra également en exergue les réalisations de "l'Algérie en matière d'autonomisation des femmes et des jeunes dans divers domaines".

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.