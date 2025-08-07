Algérie: Représentant le président de la République, Rebiga participe aux célébrations du bicentenaire de l'indépendance de la Bolivie

ALGER — Représentant le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, M. Laïd Rebiga, a participé, mercredi, aux célébrations du bicentenaire de l'indépendance de la Bolivie, a indiqué un communiqué du ministère.

"Le président Bolivien, M. Luis Arce a présidé la cérémonie de célébration qui s'est déroulée dans la ville de Sucre (Bolivie), en présence de représentants de plusieurs pays", précise la même source.

A cette occasion, M. Rebiga a rencontré le président Bolivien, a qui il a transmis les salutations fraternelles du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, ainsi que ses voeux à l'occasion de la fête de l'indépendance".

Cette rencontre a été l'occasion de "rappeler les valeurs historiques que partagent les deux peuples amis, Algérien et Bolivien, lesquelles constituent le fondement du développement et du renforcement des relations entre les deux pays", ajoute la même source.

La rencontre a également permis d'évoquer "les positions constantes des deux pays en faveur des causes justes" dans le monde, en tête desquelles la cause palestinienne et la cause sahraouie, dernière colonie en Afrique.

En marge de la cérémonie de célébration, le ministre algérien a présenté les voeux de l'Algérie, Dirigeants et Peuple au Vice-président Bolivien, M. David Choquehuanca, et à la ministre bolivienne des affaires étrangères, Mme Celinda Sosa, conclut le communiqué.