Afrique: CHAN 2024 - La sélection algérienne concentrée sur l'Afrique du Sud

KAMPALA — La sélection algérienne de football A, composée de joueurs locaux, a effectué mercredi une séance d'entraînement, en prévision de sa rencontre face à l'Afrique du Sud, prévue vendredi au Mandela Stadium de Kampala (15h00), pour le compte de la 2e journée de la phase de groupes du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN 2024), indique la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

La séance s'est déroulée à l'heure du match, sur un terrain situé à proximité du site d'hébergement des Verts. Le sélectionneur national a axé le travail sur l'aspect tactique, en procédant à quelques ajustements spécifiques en vue de cette prochaine confrontation.

A l'exception d'Akram Bouras, de nouveau forfait pour la rencontre de vendredi, tous les joueurs ont pris part à l'entraînement du jour, dans une très bonne ambiance, marquée par une grande motivation et un esprit résolument tourné vers la poursuite de la dynamique enclenchée.

Lors de la première journée, la sélection algérienne s'est largement imposée devant l'Ouganda sur le score de 3 à 0, alors que la Guinée avait battu le Niger (1-0). L'Afrique du Sud est exempte de cette journée.

L'Algérie avec trois points occupe la tête du groupe C à égalité avec la Guinée, alors que l'Ouganda et le Niger sont derniers avec zéro point.

Les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale, prévus les 22 et 23 août.