Tunisie: 30ème anniversaire du Prix national Zoubeida Bchir - Le CREDIF honore les femmes créatrices

7 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le Centre de recherches, d'études, de documentation et d'information sur la femme (CREDIF) a célébré, ce mercredi, le 30ème anniversaire du Prix national Zoubeida Bchir pour les écrits féminins tunisiens. À cette occasion, cinq lauréates ont été récompensées.

  • Emna Yahyaoui a reçu le prix de la création littéraire en langue arabe pour son roman « Aghchiya Tatamazzak ».
  • Zoubeida Khaldi a remporté le prix de la création littéraire en langue française pour son ouvrage « J'ai oublié d'aimer ».
  • Hayet Raïs a été primée dans la catégorie recherche scientifique en langue arabe pour son livre « Les mères célibataires : stigmatisme ou choix ».
  • Soumaya Mestiri a été récompensée pour son ouvrage « Pour un féminisme décentré : recadrer, résister ».
  • Imen Ghazouani a reçu le prix du meilleur scénario pour « Les enfants vont parfois au cimetière... ».

Le prix de la recherche scientifique en langue française a, quant à lui, été suspendu cette année. La cérémonie a également été marquée par un spectacle musical rendant hommage à la poétesse Zoubeida Bchir. La ministre de la Famille, Asma Jebri, a réaffirmé l'engagement du ministère à soutenir les créatrices et chercheuses tunisiennes.

