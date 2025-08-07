Ile Maurice: Conflit Navarre-Marie-Babooram - Le Premier ministre va bientôt trancher

Navin Ramgoolam a rencontré Arianne Navarre-Marie en attendant le retour d'Anishta Babooram d'Inde, où elle se trouve pour raisons médicales, a appris l'express. À son entourage, le Premier ministre aurait laissé entendre qu'il «a rencontré l'une des deux, mais attend de discuter avec l'autre avant de trancher ce conflit».

Dans les milieux politiques, cette affaire est jugée embarrassante. Et une chose est sûre : les deux ne pourront plus travailler ensemble après les piques qu'elles se sont lancées publiquement, «en faisant fi de la solidarité gouvernementale». Dans les deux camps politiques, on parle d'une nécessité de «recadrage».

Le syndicat s'en mêle

Le conflit entre la ministre Arianne Navarre-Marie et sa ministre déléguée, Anishta Babooram, alimente les inquiétudes bien au-delà des murs du ministère. Pour Narendranath Gopee, président de la NTUC et négociateur de la Federation of Civil Service and Other Unions, la situation est alarmante : «C'est une crise qui déstabilise le ministère, les fonctionnaires et les travailleurs qui y sont attachés», affirme-t-il.

Le syndicaliste pointe du doigt l'attitude de la ministre, qu'il juge arrogante, notamment dans la gestion de conflits internes. En ligne de mire : un désaccord entre la Child Development Unit (CDU) et le syndicat, qui aurait dégénéré suite au transfert du secrétaire syndical. «Une décision qui a semé le trouble et laissé des séquelles», regrette-t-il. La version de la ministre tranche pourtant avec ce récit. Arianne Navarre-Marie affirme qu'il n'existe «ni tensions, ni frictions» dans son ministère.

Une déclaration que Narendranath Gopee conteste vivement, affirmant avoir reçu plusieurs plaintes, notamment en provenance de la CDU. «Nous avons demandé une rencontre avec le Permanent Secretary, mais aucune réponse. Le dialogue est rompu», déplore-t-il. Le malaise devient d'autant plus problématique que ce ministère devrait incarner la concertation, la justice et la défense des droits. Narendranath Gopee appelle à une remise à plat : «Il est urgent de rétablir des relations industrielles s a i n e s. J'en appelle à la ministre.»

Face à cette impasse, le syndicaliste demande l'intervention du Premier ministre. «Il doit arbitrer ce conflit. Il ne s'agit pas de choisir un camp, mais de permettre aux deux femmes de collaborer pour le bien du pays.» Il reconnaît cependant leur engagement : «Elles sont toutes deux très investies mais il est temps de dépasser les ego.»

Interpellé sur la situation lors de la mise en route de dix autobus électriques, hier à Réduit, le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, a botté en touche : «Chacun a sa responsabilité, il y a le PM et le VPM.» Une prise de position plus claire pourrait venir aujourd'hui, lors de la conférence de presse du Deputy Prime Minister Paul Bérenger. Le leader du MMM est attendu sur les tensions internes au gouvernement et les dossiers en souffrance.