Des informations contradictoires ont circulé depuis la découverte, mardi matin à Stanley, d'un nourrisson abandonné dans un sac de riz accroché à un portail. Après recoupement auprès de sources médicales et policières, il est désormais confirmé qu'il s'agit d'une petite fille, et non d'un garçon comme initialement rapporté.

Autre rectification importante : contrairement à ce qui a pu être avancé, rien ne permet, à ce stade, de confirmer que la mère aurait accouché à l'hôpital Victoria, Candos, le même matin avant de prendre la fuite. Sollicité, Keshav Jokhun, Senior Advisor au ministère de la Santé, affirme qu'aucun accouchement par voie basse n'a été enregistré au Labour Ward de l'hôpital entre lundi minuit et mercredi matin à 4 h 30. Par ailleurs, aucune patiente ne s'est volatilisée ou n'a quitté les lieux sans autorisation durant cette période, contredisant certaines hypothèses relayées dans l'espace public.

Selon nos informations, la mère n'a pas encore été identifiée par les autorités, qui poursuivent leurs recherches pour comprendre les circonstances exactes de cet abandon. C'est dans la matinée du mardi 5 août que le SAMU a été sollicité, après que des passants ont découvert le nourrisson. La fillette, enveloppée dans un tissu, se trouvait dans un sac de riz suspendu à un portail, encore reliée à son cordon ombilical.

Selon nos informations, ce sont les secouristes du SAMU qui ont constaté que le cordon ombilical avait été sectionné de manière incorrecte, ce qui laisse penser à un accouchement non médicalisé, possiblement effectué dans un cadre informel et sans assistance qualifiée.

L'enfant a été transportée à l'hôpital, où elle a reçu les premiers soins. Son état de santé est jugé stable, mais elle reste sous observation médicale. Un rapport plus détaillé est attendu.