Ile Maurice: L'ex-CP Dip absent, l'audience reportée

Une nouvelle audience dans l'enquête judiciaire sur la mort de Jacquelin Steeve Juliette s'est tenue hier devant la cour de Pamplemousses.

Deux personnalités citées dans les Moustass Leaks - l'ancien commissaire de police (CP) Anil Kumar Dip et le Dr Sudesh Gungadin - étaient attendues. Le médecin légiste était bel et bien présent et a collaboré avec les autorités, en fournissant les informations nécessaires à l'enquête. En revanche, l'ex-CP Dip ne s'est pas présenté et n'a fourni aucune justification formelle à la cour - une absence qui a entraîné le report de l'audience.

Les avocats du collectif Avengers, représentant la partie plaignante, ont vivement réagi : «Il est inconcevable que murder goes unpunished. Heureusement que pendant la campagne électorale, on a eu les Moustass Leaks. Dans tous les cas où des prisonniers sont victimes de brutalité, il faut qu'il y ait un processus d'enquête judiciaire.»

Ils ont tenu à saluer l'attitude du Dr Gungadin, tout en condamnant fermement celle de l'ex-commissaire : «Le Dr Gungadin et Anil Kumar Dip savaient qu'ils devaient se présenter en cour aujourd'hui. Le Dr Gungadin a répondu présent, merci à lui d'avoir fourni les informations relatives à l'enquête. Par contre, l'ex-CP Dip a fait une injure à la République de Maurice. S'il était une personne responsable ou qu'il valait le poste qu'il occupait, il aurait au moins pu faire parvenir un certificat médical. Il doit assumer ses responsabilités.» Une nouvelle date d'audience devrait être fixée prochainement, dans l'espoir que l'affaire progresse enfin sur le fond.