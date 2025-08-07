Ile Maurice: Un terrain de mini-soccer inauguré à Albion

La communauté d'Albion a accueilli, samedi, l'inauguration du tout premier terrain de football synthétique, projet réalisé à travers une collaboration du conseil de district de Rivière-Noire et du conseil de village d'Albion.

Cet événement, qui marque une étape significative dans le développement sportif et social de la région, s'est tenu en présence de plusieurs personnalités, dont le ministre de l'Environnement, Rajesh Bhagwan, le ministre des Infrastructures nationales, Ajay Gunness, et la ministre déléguée à la Jeunesse et aux Sports, Karen Foo-Kune-Bacha.

Le président du conseil de village d'Albion, Rowin Arnachellum, a souligné la signification profonde de cette réalisation. Ancien joueur de football, il a évoqué avec émotion les efforts passés pour construire des terrains dans la région, car ces projets symbolisent la patience et la persévérance des communautés. «Après toutes ces années, nous récoltons aujourd'hui le fruit de notre travail.» Rowin Arnachellum a également insisté sur la volonté collective de la région de progresser, malgré les défis. Il a salué la coopération entre plusieurs ministères et le gouvernement, qui ont permis la concrétisation de ce projet. «Nous avons attendu longtemps, mais notre détermination a porté ses fruits», a-t-il affirmé, évoquant le rôle du ministère de l'Environnement dans les travaux de nettoyage et la rénovation des terrains environnants. Selon lui, cette infrastructure ne sera pas seulement un lieu de sport, mais aussi un outil pour la santé mentale, la cohésion sociale et la prévention contre les drogues.

Pour Karen Foo-Kune-Bacha, cette inauguration revêt une importance particulière. «C'est un double plaisir pour moi d'être présente», a-t-elle souligné, en insistant sur la nécessité de créer des opportunités pour les jeunes, car le sport est une école de la vie, enseignant discipline, respect et persévérance. Selon elle, ce terrain permettra également de renforcer le sentiment d'appartenance et d'unité au sein de la communauté.

Ajay Gunness a, lui, évoqué les défis liés à la réalisation du projet. Il a souligné l'importance de la coordination entre différents ministères et partenaires pour mener à bien ce type de projets. «La collaboration entre le district et le gouvernement central est essentielle pour le développement durable», en mentionnant que des travaux de drainage et d'asphaltage étaient en cours pour améliorer davantage l'infrastructure locale.