Ile Maurice: Un deuxième speedboat évalué à Rs 3,5 millions

L'opération d'envergure menée par la Financial Crimes Commission (FCC) ne cesse de prendre de l'ampleur.

Un deuxième speedboat a été saisi le mercredi 6 août et transporté au siège de la FCC. L'embarcation, estimée à Rs 3,5 millions, aurait appartenu à Kaviraj Luximon, l'un des quatre suspects inculpés pour blanchiment d'argent. Selon des sources proches de l'enquête, ce bateau de luxe aurait été identifié à travers des documents récupérés lors des perquisitions menées à son domicile au Morne.

Cette nouvelle saisie vient compléter celle du 5 août d'un premier bateau de plaisance, qui aurait le même propriétaire, et initialement évalué à Rs 600 000. Or, après une expertise technique, la valeur réelle du premier speedboat - équipé de deux moteurs haute performance - a été revue à la hausse, atteignant Rs 5,5 millions. La valeur combinée des deux embarcations s'élève à Rs 9 millions. Au total, le butin confisqué frôle les Rs 35 millions. Il inclut 22 véhicules de luxe - Porsche, BMW, Ford Raptor et voitures vintage -, trois motocyclettes haut de gamme, deux speedboats, des appareils électroménagers sophistiqués, Rs 2,1 millions en cash et Rs 124 500, saisies au domicile de Kaviraj Luximon le 5 août ainsi qu'une quantité de cannabis retrouvée à Trèfles.

Parmi les quatre principaux inculpés figurent Kovilen Sangaren Pillay Murday, Jean Dominique Jason Palmer, Kaviraj Luximon et Steven Moothoocurpen. Ce dernier, bien connu des milieux sécuritaires et nocturnes, est soupçonné d'être le chef du réseau. Tous quatre ont été arrêtés mardi matin dans différentes régions de l'île. Leurs avocats plaideront en cour de Moka ce jeudi 7 août pour leur remise en liberté sous caution. La police s'y oppose fermement, avançant risques de fuite, ingérence avec des témoins et dissimulation de preuves. D'autres arrestations sont anticipées, alors que les enquêteurs poursuivent la cartographie des ramifications financières et relationnelles du réseau.