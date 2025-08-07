Ile Maurice: Volley-ball - Troisième succès en trois sets pour les garçons

La sélection masculine de Maurice a enregistré un troisième succès en autant de sorties, mercredi 6 août, au Palais des Sports de Roche Caïman. Les protégés du duo Zoran Kovacic/Christian Sandian se sont de nouveau imposés en trois sets, cette fois face aux Seychelles : 25-23, 25-17 et 25-16. Une joute qui a duré 76 minutes.

Les techniciens avaient fait débuter Kellan Lal (capitaine), Kezia Anaudin, Ryan Jootun, Chrisnoe Jolicoeur, Kishen Narayanen, Djamel Saint-Pierre alors que Charles Li Wan Po évoluait au poste de libero. Ils ont bien appliqué les consignes et cela leur a permis de mettre en difficulté leur adversaire. Nos compatriotes disputeront ce jeudi 7 août leur demi-finale à 13 heures face à Mayotte qu'ils avaient battu facilement lors de leur premier match. Dans l'autre demi-finale, les Seychellois seront face aux Comores à 17h.

En féminin, les Mauriciennes ont perdu leur deuxième match de poule mercredi face à Madagascar. Daena Berthelot et ses camarades ont fait jeu égal avec leurs adversaires dans le premier set s'inclinant après haute lutte 26-28 avant de baisser pied. Les représentantes de la Grande Île empochaient ainsi les deux sets suivants, 25-12 et 25-17. En demi-finale ce jeudi matin, les Mauriciennes auront une tache compliquée face à La Réunion. L'autre ticket pour la finale se jouera entre les Seychelles et Madagascar.

Le programme des demi-finales

Jeudi 7 août

11h : Maurice vs Réunion (filles)

13h : Maurice vs Mayotte (garçons)

15h :Seychelles vs Madagascar (filles)

17h : Seychelles vs Comores (garçons)