Maroc: Des températures qui dépassent les 40 degrés, le pays frappé par une vague de chaleur

Des températures qui dépassent les 40 degrés, le Maroc fait face à une vague de chaleur. Si les zones côtières sont relativement épargnées par la vague de chaleur, le centre et le sud du Maroc font face à des pics de température. Les autorités appellent à la vigilance.

40 °C à Ouarzazate et Errachidia, 45 °C à Marrakech et Fès hier, et jusqu'à 47 °C à Tata, dans la région du Souss-Massa, à l'intérieur des terres, selon les prévisions de Maroc Météo. Hier et avant-hier, le centre et le sud du Maroc ont de nouveau fait face à une vague de chaleur d'une forte intensité, qui a poussé les autorités météorologiques à placer plus des trois quarts du pays en vigilance orange. Au total, 22 provinces connaissent un « risque important » d'ordre météorologique, en raison des fortes chaleurs, mais aussi des orages qui devraient s'abattre sur certaines régions.

Les températures sont de 3,5 à 4 degrés au-dessus des normales saisonnières, et même jusqu'à 10 °C au-dessus de la normale à Fès. Zakaria réside dans l'ancienne capitale du pays. « Pour moi, en tant que Marocain et natif de Fès, je me suis habitué à la chaleur. Je dois simplement changer mes habitudes de sommeil pour pouvoir bien dormir ».

Depuis sept ans, le Maroc est en situation de stress hydrique

Pendant les vagues de chaleur, les hôteliers des zones montagneuses constatent une arrivée de clients en quête de fraîcheur, comme ce dirigeant d'un hôtel situé à 66 km de Marrakech, dans le Haut-Atlas. « Il y a une grande différence de température entre notre village et Marrakech, car Marrakech est plat, alors que nous sommes en altitude, à plus de 1000 mètres. À Marrakech, il fait beaucoup trop chaud ».

Voilà sept ans que le Maroc est en situation de stress hydrique. Déjà au mois de juin dernier, plus de 17 régions avaient franchi la barre des 40 °C, et la ville de Ben Guerir, dans le centre du pays, avait connu un record de chaleur avec un pic enregistré à 46,4 °C.

Il faudra attendre les derniers relevés pour savoir si cet inquiétant record sera battu dans les heures à venir.