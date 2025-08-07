Sénégal: Touba - Deuxième noyade en moins de deux semaines au bassin de Nguélémou

7 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Birane Diop, correspondant

Un nouveau drame s'est produit mercredi soir dans le bassin de rétention de Nguélémou, à Touba.

Un jeune homme de 25 ans, souffrant de déficience mentale, du nom de B. Diop, s'est noyé dans le bassin de rétention récemment inauguré par le Premier ministre le 2 août dernier.

Selon des témoignages recueillis sur place, la victime aurait chuté accidentellement dans le bassin alors qu'il errait aux abords de l'infrastructure. Alertés, les sapeurs-pompiers de Touba se sont rendus rapidement sur les lieux. Toutefois, la profondeur du bassin a rendu les opérations de sauvetage difficiles sans équipement adapté. Ce sont finalement des plongeurs spécialisés, venus de Tivaouane, qui ont pu repêcher le corps sans vie du jeune homme.

Il s'agit du deuxième cas de noyade enregistré à Touba en moins de deux semaines, ce qui relance les interrogations sur la sécurité autour de ces ouvrages hydrauliques.

