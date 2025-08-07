Sénégal: Touba - L'université Cheikh Ahmadoul Khadim et Gaston Berger officialisent leur partenariat

7 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Birane DIOP, correspondant

L'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK) de Touba et l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis ont officialisé leur partenariat à travers la signature d'une convention au Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba ce mercredi.

Cette collaboration, qui était déjà prévue dans le programme de l'UCAK, vise à renforcer les liens entre les deux institutions universitaires.

Selon les recteurs des deux universités, cette convention permettra de formaliser les échanges d'enseignants et d'étudiants, ainsi que de développer la recherche interdisciplinaire. Les étudiants de l'UCAK pourront bénéficier de l'expérience des étudiants de l'UGB, tandis que les étudiants de l'UGB pourront découvrir les spécificités de l'UCAK. L'UGB apportera également son soutien à l'UCAK pour atteindre ses objectifs en matière de recherche et d'insertion des diplômés.

Les deux recteurs se réjouissent de cette collaboration et estiment qu'elle est opportune pour aider l'UCAK à se développer davantage. L'UGB est prête à accompagner l'UCAK pour qu'elle puisse contribuer efficacement au développement de la cité religieuse de Touba, notamment en renforçant la mobilité des étudiants et des personnels administratifs, techniques et de service.

