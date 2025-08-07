Madagascar: Ministère des Travaux publics - Rénovation des principaux axes routiers de la capitale

7 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Julien R.

Sous l'impulsion du ministre Richard Théodore Rafidison, le ministère des Travaux publics intensifie la réhabilitation des axes routiers de la capitale. Objectif : rendre les routes plus praticables et sûres, surtout à l'approche de la saison des pluies.

Après la remise en état de la chaussée à l'Université d'Ankatso, d'autres artères stratégiques comme Ankadindratombo-Ambohimiandra-Ambanidia, Ambohimanambola-Pont Mandroseza ou encore Andravoahangy Ambony ont été rénovées. Les interventions se font de nuit pour limiter les perturbations diurnes.

« La réhabilitation des routes est une priorité », souligne le ministre, insistant sur l'impact direct sur le quotidien et l'économie. Ce rythme soutenu témoigne d'un engagement clair à améliorer durablement les infrastructures, face aux dégradations fréquentes dues aux intempéries. Le MTP entend ainsi garantir une circulation fluide et sécurisée pour tous.

