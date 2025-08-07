Madagascar: Histoire - 129 ans de la loi d'annexion du pays par la France colonialiste

Une date oubliée, le 6 août 1896. Madagascar a été officiellement soumis au joug de l'occupation française, pas si loin dans les méthodes de terreur et d'exaction à celle nazie en France.

Début de la période la plus sombre connue par le pays, dont les réminiscences et ses manifestations œuvrent encore jusqu'à aujourd'hui. Système foncièrement suprématiste, l'Assemblée nationale française a ainsi ratifié la loi qui promulguait le statut de colonie de Madagascar le 6 août 1896.

Dès lors, se sont dessinées les premières esquisses de la relation historique, aujourd'hui galvaudée, entre Madagascar et la France. La gloire du général Gallieni, sanguinaire et tueur de masse, était alors à son apogée jusqu'à lui offrir une statue place Vauban dans le VIIe arrondissement à Paris en France en 1937.

Symbole de ce culte de la race supérieure, Gallieni était soulevé par quatre femmes, dont l'une représente Madagascar. Toujours bien en place jusqu'à maintenant pour, en quelque sorte, entretenir la mémoire coloniale chez elle. A Madagascar, la génération « France à Papa » est encore loin d'avoir dit son dernier mot.

Qualifier Victor Hugo, De Gaulle, Jean Jacques Rousseau, Coco Chanel, Marcel Pagnol, Gallieni... de racistes de première catégorie, peut encore froisser toute une certaine communauté du troisième âge.