Afrique de l'Est: Ambassadeur de Maurice - Présentation de lettres de créance hier

7 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Davis R

Le nouvel ambassadeur plénipotentiaire de la République de Maurice, Bruno Cunniah, a présenté ses lettres de créance auprès du Président Andry Rajoelina hier. Cette cérémonie qui s'est déroulée au Palais d'Iavoloha marque la prise de fonction officielle de ce diplomate et témoigne les liens historiques et fraternels entre les deux îles voisines.

Le renforcement de la relation bilatérale était au centre des discussions entre les deux personnalités. Il serait surtout question du développement de la coopération dans les domaines de l'agriculture et du tourisme. La solidité de la relation entre Madagascar et l'île Maurice est marquée par la tenue au mois de mai 2024 de la deuxième session de la coopération mixte entre les deux pays.

La session avait d'ailleurs évoqué plusieurs domaines de collaboration dont l'emploi, la justice, la culture, la pêche, l'enseignement supérieur, l'enseignement technique et la formation professionnelle, l'environnement, la fiscalité, le commerce, les transports maritime et aérien, la santé, l'aménagement du territoire, ainsi que la promotion des investissements.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.