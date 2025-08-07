Afrique de l'Est: Ambassadeur de Maurice - Présentation de lettres de créance hier

Le nouvel ambassadeur plénipotentiaire de la République de Maurice, Bruno Cunniah, a présenté ses lettres de créance auprès du Président Andry Rajoelina hier. Cette cérémonie qui s'est déroulée au Palais d'Iavoloha marque la prise de fonction officielle de ce diplomate et témoigne les liens historiques et fraternels entre les deux îles voisines.

Le renforcement de la relation bilatérale était au centre des discussions entre les deux personnalités. Il serait surtout question du développement de la coopération dans les domaines de l'agriculture et du tourisme. La solidité de la relation entre Madagascar et l'île Maurice est marquée par la tenue au mois de mai 2024 de la deuxième session de la coopération mixte entre les deux pays.

La session avait d'ailleurs évoqué plusieurs domaines de collaboration dont l'emploi, la justice, la culture, la pêche, l'enseignement supérieur, l'enseignement technique et la formation professionnelle, l'environnement, la fiscalité, le commerce, les transports maritime et aérien, la santé, l'aménagement du territoire, ainsi que la promotion des investissements.