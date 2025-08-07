À l'occasion de la Journée Mondiale de l'Aide Humanitaire, le 19 août sous le thème : « Renforcer la solidarité mondiale et autonomiser les communautés locales », UNFPA Madagascar, en partenariat avec le Ministère de la Communication et de la Culture (MCC), le Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC), l'Union des photographes Professionnels de Madagascar (UPPM) et l'Orange Solidarité lance un concours national de photographies autour des interventions humanitaires à Madagascar.

Le concours est entièrement gratuit et s'adresse aux jeunes photographes résidant à Madagascar, âgés de moins de 35 ans. Le concours vise à : valoriser les interventions humanitaires à Madagascar ; mettre en lumière la résilience, la dignité et la solidarité des communautés locales ; renforcer le regard critique et artistique des jeunes photographes ; susciter l'engagement et l'empathie à travers l'image.

Thématiques

Les candidats sont invités à soumettre des photographies illustrant l'une ou plusieurs des thématiques suivantes : des interventions humanitaires (santé, protection, secours d'urgence, etc.), le rôle des femmes, des jeunes et des communautés dans les réponses humanitaires, la résilience et la dignité des bénéficiaires ou communautés locales, des messages de plaidoyer en faveur des actions humanitaires.

Le concours est ouvert à tout jeune photographe de moins de 35 ans, résidant à Madagascar, amateur ou professionnel. Chaque participant peut soumettre jusqu'à trois photos maximum.

Les photos doivent avoir été prises entre janvier 2022 et juillet 2025 dans des zones humanitaires: Androy, Anosy, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo-Atsinanana. Chaque photo doit inclure une légende détaillée : titre de la photo, lieu, date, contexte humanitaire, description de la scène, citation ou témoignage (si applicable). Les détails concernant ce concours sont visibles sur la page Facebook de l'UNFPA.