Madagascar: 26e édition de la FIER MADA - Une multitude de nouveaux produits à découvrir

La 26e édition de la FIER MADA (Foire internationale de l'économie rurale de Madagascar) est ouverte au grand public depuis hier au stade Maki à Andohatapenaka.

« L'on recense chaque année environ 100 000 visiteurs intéressés par cette manifestation économique. Des paysans producteurs représentant les 24 régions de Madagascar y exposent leurs produits agricoles et leurs produits transformés. Et particularité de cette édition 2025 : la moitié d'entre eux peuvent désormais se permettre de financer eux-mêmes leurs frais de participation », a expliqué le président du comité d'organisation de la foire, Jacques Raoninarivo Ramanantsoa, ingénieur en génie rural, par ailleurs boursier du FOFIFA dans le domaine de la recherche en développement rural.

Il précise que de nombreux étrangers visitent la FIER MADA. « On y trouve des visiteurs provenant des îles voisines de l'océan Indien, des ressortissants chinois ainsi que des Européens. Certains Français viennent à Madagascar en affrétant un avion pour assister à cet événement de grande envergure, car ils y retrouvent, selon leurs dires, toutes les spécificités régionales de l'île. En outre, nous avons observé que près de 99% des étrangers visitant la foire achètent des produits ou passent des commandes directement auprès des producteurs. Des Américains, entre autres, ont commandé des pommes de terre, mais nos paysans ne sont pas encore en mesure d'honorer ces commandes », a-t-il ajouté.

Produits « 100% Vita Malagasy »

Il faut savoir que 450 stands sont érigés pour cette 26e édition de la FIER MADA. Une multitude de nouveaux produits innovants et 100% naturels y sont à découvrir. A titre d'illustration, on y trouve un riz instantané accompagné d'un mets composé de poudre de viande, de viande effilochée ou de viande en sauce fondante détaillée en morceaux ou en lambeaux.

« Il suffit d'ajouter de l'eau bouillante et le repas est prêt. Nous présentons ce produit pour la première fois à la foire », a déclaré Jennifer, représentant la coopérative Tanamasoandro, initiatrice de cette innovation.

Les enfants seront également gâtés car des céréales conçues à base de farine de blé et de maïs ainsi que de poudre d'arachides sont exposées à la foire. Une farine à base de patate douce sans gluten, adaptée aux diabétiques et aux nourrissons, constitue une autre nouveauté.

Et ce n'est pas tout ! Les visiteurs ont un large choix en matière de dégustation de vins produits à partir de miel, de tomate ou d'autres fruits exotiques de la Grande île. Il en est de même pour les vinaigres, notamment ceux de dattes et de jamblon, connus sous l'appellation de « rotra », qui sont idéaux pour les diabétiques. Ce sont tous des produits 100% Vita Malagasy.

Grande découverte

En ce qui concerne les articles de décoration en terre cuite, un promoteur spécialisé dans la poterie expose pour la première fois à la FIER MADA. « Nous fabriquons notamment des vases personnalisés et peints de différentes couleurs, en forme d'animaux, de bonhommes ou de personnages », a-t-elle expliqué. Les produits alimentaires issus de la myciculture sont également à l'honneur.

Parmi les grandes découvertes de l'événement, on compte un opérateur venant de la région d'Amoron'i Mania qui présente de l'eau de charbon. « Nous proposons également une autre gamme de charbon sous forme de poudre, de crème et de savon. Ces produits permettent de traiter de nombreuses maladies, même le cancer et l'intoxication », a déclaré le premier responsable de Taratra Mikolo. Par ailleurs, les pâtes aux légumes attirent de nombreux visiteurs.

« Nous produisons des pâtes mélangées avec des légumes tels que les carottes, les betteraves, les tomates, les poivrons, le haricot vert et le chou rouge. Notre objectif est d'aider les enfants à consommer des légumes, et ce défi a été relevé. Notre capacité de production s'élève actuellement à 50 kg par jour. Ce produit est 100% naturel et peut se conserver pendant 6 mois », a expliqué Mireille Andriamampianina, gérante de Miaina Toliara. Hormis cela, de nombreux produits innovants sont encore à découvrir.

On peut citer, entre autres : la viande de boeuf séchée aux fines herbes, une pâte dentifrice à base de sapotille, un fruit provenant de la région d'Ankaramalaza, des flocons de coco, un allume-feu écologique, de la poudre de riz produite à Ambanja. Une nouvelle eau de source de haute qualité en bouteille d'un litre, ainsi qu'une bière au café, sont également lancées dans le cadre de la 26e édition de la FIER MADA.

300 000 Ar l'unité

Quant aux animaux d'élevage, de nouvelles races de poule comme la « Faverolles » et la « Brahma frisé » pouvant peser jusqu'à 5 à 6 kg, ont attiré les visiteurs. Elles sont mises en vente aux prix respectifs de 180 000 Ar et 300 000 Ar l'unité. « Importées de Marseille et de Toulouse, elles s'adaptent bien au climat malgache et mangent des aliments fabriqués localement et non pas des provendes », précisent les promoteurs.