Un tragique accident de la route s'est produit le dimanche 4 août 2025, aux alentours de 12h30, sur la Route Nationale 4 (RN4), au point kilométrique 160+900. Le drame a eu lieu dans un virage dangereux situé au lieu-dit « Dépôt Borikely », fokontany Tsiazokirano, commune rurale de Tsaramasoandro, district d'Ankazobe, à l'extérieur du centre urbain.

Ce tronçon, bien que asphalté, est connu pour sa sinuosité et son niveau de risque élevé. Un véhicule tout-terrain de marque Toyota Hilux, en provenance d'Antananarivo et se dirigeant vers Mahajanga, a quitté brusquement la chaussée avant de chuter dans un ravin profond d'environ 110 mètres.

L'accident aurait été causé par une vitesse excessive, conjuguée à une mauvaise gestion du virage par le conducteur. Ce dernier n'aurait pas pu contrôler son véhicule dans la descente, ce qui a entraîné la sortie de route. Le bilan humain est lourd. Une passagère de 72 ans a perdu la vie sur le coup.

Les trois autres occupants du véhicule ont été blessés : un jeune homme de 25 ans, un homme âgé de 71 ans, ainsi que le conducteur, âgé de 50 ans. Tous ont été évacués d'urgence vers un centre de soins, accompagnés du corps de la victime décédée. Alertés, deux gendarmes de la brigade territoriale de Manerinerina se sont rendus rapidement sur les lieux pour sécuriser le périmètre, assister les victimes et veiller à la protection de leurs effets personnels.

Ce nouvel accident relance les préoccupations concernant la sécurité routière sur la RN4, un axe particulièrement fréquenté en cette période de vacances. Le trafic intense, souvent combiné à des comportements imprudents tels que l'excès de vitesse ou la fatigue au volant, augmente considérablement les risques d'accident.

À cela s'ajoutent les infrastructures parfois dégradées, nécessitant une conduite plus attentive. Les autorités rappellent l'importance du respect du code de la route et appellent les automobilistes à la prudence. Une vigilance accrue est de mise, tant pour les conducteurs que pour les passagers, afin d'éviter que de tels drames ne se reproduisent.