Cote d'Ivoire: Le pays célèbre son indépendance 65 ans après

Ce jeudi 7 août 2025, la Côte d’Ivoire commémore son accession à la souveraineté nationale. Auparavant, le pays était sous domination française de 1893 à 1904 d’où il avait intégré l'Afrique-Occidentale française. Il a obtenu son indépendance le 7 août 1960 sous l’ère de Félix Houphouët-Boigny devenant ainsi le premier président ivoirien.

Considéré comme le père de la « Françafrique », il parvient à développer économiquement la Côte d'Ivoire. Son pouvoir est affaibli à partir de 1978, date à laquelle le pays est touché par une crise économique.

Plusieurs dates marquantes demeurent gravées dans la mémoire collective de l'Afrique et de la Côte d'Ivoire.

En 1958, la Côte d'Ivoire accède au statut de république autonome au sein de la Communauté française à la suite d'un référendum. Puis en 1959, Félix Houphouët-Boigny est nommé Premier ministre.

C’est en novembre de l'année 1960 que les élections législatives ont eu lieu, et le PDCI obtient un soutien notable. Félix Houphouët-Boigny se voit confier la présidence de la Côte d'Ivoire le 7 août 1960, coïncidant avec la proclamation de l'indépendance du pays, un succès notable qui voit le pays intégrer l'Organisation des Nations Unies (ONU) le 20 septembre 1960.

Il faut dire que l'indépendance de la Côte d'Ivoire s'inscrit dans un contexte plus large de décolonisation en Afrique noire, où de nombreux autres pays membres de la Communauté française ont également accédé à l'indépendance en 1960.

En cette date mémorable, la Côte d'Ivoire a accueilli sur son territoire les nations voisines pour la joindre dans la célébration de cette commémoration significative, témoignant ainsi d'une Côte d'Ivoire unie et désireuse de s'ouvrir au reste du monde.

Dans son allocution à la nation, prononcée la veille de cette commémoration, le Président actuel Alassane Ouattara a souligné que « Soixante-cinq ans : c’est l’âge de la maturité. L’âge où une Nation peut, avec fierté, mesurer son parcours, ses efforts, ses réussites et ses résiliences. Cet anniversaire est, donc, bien plus qu’une commémoration : c’est un moment de prise de conscience collective sur le chemin parcouru, une invitation à consolider les acquis et à se projeter dans le futur »

Cette célébration s'élève aux côtés des divers défilés et fait également honneur à l'hymne national, dénommé L'Abidjanaise, qui a été officiellement reconnu par la loi nº 60-207, adoptée le 27 juillet 1960. Il convient de rappeler que la musique de cet hymne a été composée par l'abbé Pierre-Michel Pango, tandis que les paroles ont été écrites par l'abbé Pierre-Marie Coty, avec des modifications réalisées par le ministre Mathieu Ékra.

Notons que les premiers Européens à pénétrer en Côte d’Ivoire sont les navigateurs portugais, longeant les côtes africaines, à la recherche de la route vers l'Inde. Ils avaient baptisé le pays "Costa do Marfim" (Ivoire) pour l'accueil fait par les populations.